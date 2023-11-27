NASA, "Şişede Mesaj" programıyla uzaya 'isminizi' götürecek! İşte yapmanız gerekenler ve kaydolabileceğiniz son tarih...

Her şey planlandığı gibi giderse 2024 yılında Europa Clipper uzay aracı, Jüpiter'in uydusu Europa'ya doğru bir yolculuğa çıkacak. Europa Clipper, aynı zamanda uzaya dünyanın dört bir yanından NASA'nın ücretsiz programına kayıt yaptıranların isimlerini de taşıyacak.

NASA İSMİNİZİ UZAYA GÖTÜRECEK

İsimler, yapacağı yolculukta uzun bir yol kat edecek olan uzay aracının üzerinde yer alacak ve bu isimlerden biri sizinki de olabilir.

İŞTE NASA'NIN ŞİŞEDE MESAJ PROGRAMINA KAYDOLUP İSMİNİZİ UZAYA GÖNDERMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER!

Tek yapmanız gereken NASA'nın ücretsiz olduğu bildirilen "Şişede Mesaj" isimli programına kaydolmak.

"Şişede Mesaj" isimli programına kaydolmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Açılan sayfada "Send Your Name" yazan yere tıklayarak, First Name kısmına adınızı, Last Name kısmına ise soyadınızı yazın. Ardından ilerlemek için Next'e basın.

Daha sonra karşınıza çıkan sayfaya mail adresinizi (isteğe bağlı), lokasyonunuzu (Türkiye'deyseniz Türkiye olarak seçin) ve posta kodunuzu girin. Ardından Sign On kısmına tıklayarak kaydınız tamamlayın.

Ve daha sonra NASA'nın programın adına atıfta bulunurcasına bir şişenin içindeki mesajda isminizin yazdığı görseli indirip paylaşabilirsiniz.

NASA'NIN "ŞİŞEDE MESAJ" PROGRAMI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Program, 31 Aralık saat 23:59'da sona erecek. Yani yılbaşından önce programa kayıt olmalısınız.

(Fotoğraf kaynağı: NASA)





