NASA, "Şişede Mesaj" programıyla uzaya 'isminizi' götürecek! İşte yapmanız gerekenler ve kaydolabileceğiniz son tarih...

Her şey planlandığı gibi giderse 2024 yılında Europa Clipper uzay aracı, Jüpiter'in uydusu Europa'ya doğru bir yolculuğa çıkacak. Europa Clipper, aynı zamanda uzaya dünyanın dört bir yanından NASA'nın ücretsiz programına kayıt yaptıranların isimlerini de taşıyacak.
İsimler, yapacağı yolculukta uzun bir yol kat edecek olan uzay aracının üzerinde yer alacak ve bu isimlerden biri sizinki de olabilir.
Tek yapmanız gereken NASA'nın ücretsiz olduğu bildirilen "Şişede Mesaj" isimli programına kaydolmak.
"Şişede Mesaj" isimli programına kaydolmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Açılan sayfada "Send Your Name" yazan yere tıklayarak, First Name kısmına adınızı, Last Name kısmına ise soyadınızı yazın. Ardından ilerlemek için Next'e basın.
Daha sonra karşınıza çıkan sayfaya mail adresinizi (isteğe bağlı), lokasyonunuzu (Türkiye'deyseniz Türkiye olarak seçin) ve posta kodunuzu girin. Ardından Sign On kısmına tıklayarak kaydınız tamamlayın.
Program, 31 Aralık saat 23:59'da sona erecek. Yani yılbaşından önce programa kayıt olmalısınız.
(Fotoğraf kaynağı: NASA)