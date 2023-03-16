NASA tanıttı... Özel olarak tasarlandı! 'Daha modern ve esnek'

Reuters'ın haberine göre, Ay giysilerinin en yenileri Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde, Apollo Ay programının halefi olan Artemis için giysiler üretmek üzere NASA tarafından sözleşme yapılan Teksas merkezli Axiom Space şirketi tarafından medya ve öğrenciler için düzenlenen bir etkinlikte sergilendi.

NASA Başkanı Bill Nelson yeni uzay giysilerinin "daha önce hiç olmadığı kadar çok insana Ay'da keşif ve bilim yapma fırsatı sunacağını" söyledi.

YENİ UZAY GİYSİSİ ESKİLERDEN ÇOK FARKLI!

Artemis astronotlarının Ay'a giderken giyecekleri kıyafetler, eskinin hantal uzay giysilerinden çok farklı görünecek.

Axiom tarafından "Axiom Extravehicular Mobility Unit" ya da kısaca AxEMU olarak adlandırılan yeni giysilerin, eski Apollo giysilerine kıyasla daha modern ve esnek olduğu söyleniyor.

NASA, bu giysilerin ABD erkek ve kadın nüfusunun en az %90'ını kapsayacak şekilde geniş bir potansiyel kullanıcı yelpazesine uyacak şekilde tasarlandığını belirtti. Ayrıca yaşam destek sistemleri, basınçlı giysiler ve aviyoniklerdeki gelişmeleri de içerecekler.

Bununla birlikte, giysilerin kesin görünümü yakından korunan bir ticari sır olarak kalmış durumda. Zira sergilenenler, şirketin tescilli dış kumaş tasarımını gizlemek amacıyla göğsünde turuncu ve mavi çizgiler ve Axiom logosu bulunan kömür grisi bir dış katmana sahip.

"BEYAZ RENGE SAHİP OLACAKLAR"

Ancak şirket, astronotlar tarafından Ay'ın güney kutbunda giyilecek giysilerin beyaz olacağını çünkü Ay'ın yüzeyindeki sert Güneş ışığını yansıtacak ve kullanıcıyı aşırı sıcaktan koruyacak en iyi rengin bu olduğunu söyledi.

Houston merkezli Axiom, Artemis astronotlarının önümüzdeki yıllarda giyeceği tek tasarımcı markası değil. NASA ayrıca gelecekte Ay'da ve Uluslararası Uzay İstasyonu dışındaki uzay yürüyüşleri sırasında giyilecek uzay giysilerinin yapımı için Collins Aerospace ile sözleşme imzaladı.



