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NASA'ya Adanalı astronot adayı! ABD Konsolosluğu'ndan tebrik

09.12.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türk asıllı bir ismin 2021 yılı astronot aday sınıfına katılmaya hak kazandığını açıkladı. Kurumun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Adana'da doğan ve ABD'de kimya ve makine mühendisliği alanlarında eğitim gören 36 yaşındaki Deniz Burnham, 2021 astronot aday sınıfına kazandı. ABD Adana Konsolosluğu da Burnham'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

NASA'ya Adanalı astronot adayı! ABD Konsolosluğu'ndan tebrik

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD’li asker bir ailenin çocuğu olarak Adana'daki İncirlik Askeri Üssü'nde doğan ve ABD'de kimya ve makine mühendisliği alanlarında eğitim gören 36 yaşındaki Deniz Burnham, kapsamlı tıbbi kontroller ve çeşitli yetenek testlerini başarıyla tamamlayarak 12 bin kişi arasından seçilen 6 erkek ve 4 kadın adaydan biri olmayı başardı.

''ANNEMDEN İLHAM ALDIM''

Pazartesi günü, Houston'da bulunan NASA Johnson Uzay Merkezi'ndeki Ellington Field'de adayların tanıtıldığı etkinlikte açıklama yapan Burnham, annesinden ilham aldığını belirterek, “Küçük bir kızken, annemin üniversiteden mezun olmasını izledim. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne atanmasını izledim. Bana büyük hayaller kurmayı ve bu yolda ilerlediğim zaman her şeyi başarabileceğimi öğretti.
NASA astronotu olma hayalimden vazgeçmemem için bana ilham veren şey buydu” dedi.

Burnham’ın annesi Şahver Burnham ve babası Ed Burham'ın ABD Hava Kuvvetleri’nden albay rütbesiyle emekli olduğu biliniyor. Deniz Burnham, açık denizlerde yürütülen petrol sondaj operasyonlarında profesyonel liderlik deneyimi sayesinde ABD ordusunda teğmen rütbesiyle çalışmaya başladı. An itibariyle ABD Deniz Sistemleri Komutanlığı'nda (NAVSEA) görev yapan Burnham'ın, ayrıca NASA'da staj deneyiminin de bulunduğu belirtildi. Burnham'ın hobi olarak ise havacılık ile ilgilendiği biliniyor. Burnham, NASA astronot adayı olarak ilk 2 yıllık eğitimine Ocak 2022'de başlayacak.

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ABD KONSOLOSLUĞUNDAN TEBRİK

Bununla birlikte ABD Adana Konsolosluğu da, NASA tarafından 2021 astronot aday programına seçilen Adana doğumlu Deniz Burnham (36) için tebrik mesajı yayımladı. Burnham hakkında bilgilere de yer verilen mesajda, şu ifadeler kullanıldı: "Burnham, 12.000 aday arasından programa seçilen 10 kişi arasında yer alıyor ve uzay görevlerinde çalışmadan önce iki yıllık eğitim alacak. Burnham ABD donanmasında teğmen olarak İhtiyat Teşkilatı’nda görev yapıyor. Kimya ve makine mühendisliği alanlarında üniversite derecesi almıştır ve Kanada, Teksas ve Alaska dahil olmak üzere Kuzey Amerika’da enerji endüstrisinde deneyimli bir liderdir."

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(İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Astronot
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