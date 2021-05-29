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NASA'nın 'ışıldayan' İstanbul uydu görüntüsü çevrecileri neden kaygılandırıyor?

29.05.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın "Hey İstanbul, ışıldıyorsun" notuyla paylaştığı uydu görüntüsü Türkiye'de viral oldu. Sosyal medyada İstanbul'a bir güzelleme niteliğiyle paylaşılan bu görüntü, bazı çevreciler içinse İstanbul'daki yeşil alan tahribatının bir tezahürü.

NASA'nın 'ışıldayan' İstanbul uydu görüntüsü çevrecileri neden kaygılandırıyor?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) İstanbul'un gece ışıkları ile parlayan silüetini gösteren uydu görüntüsü, Türkiye'de sosyal medyada çok paylaşıldı.

NASA'nın "Hey İstanbul, ışıldıyorsun" notuyla Instagram'da paylaştığı uydu görüntüsü şu ana dek 3 milyona yakın beğeni alırken, binlerce kişi, kentin ne kadar göz alıcı olduğuna vurgu yaparak astronotların selamına karşılık verdi.

Öte yandan bazı çevrecilere göre, uydu görüntüsü İstanbul'da yeşil alanların nasıl azaldığının da bir tezahürüydü.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, sosyal medya hesabından görseli "İstanbul ışıldıyor ancak biz burada sınırlarına dayanmış ve onları aşmış bir şehir görüyoruz. İnsanın dokunmadığı hiçbir alanın neredeyse kalmadığı bir şehir" notuyla paylaştı.

https://www.instagram.com/p/CPYG0gRAkMr/

Bazı kullanıcılar da, görüntüyü İstanbul'daki doğal alan tahribatının ve betonlaşmanın bir göstergesi olarak niteleyen paylaşımlarda bulundu.

https://twitter.com/IremMBirdal/status/1398185615452168193

https://twitter.com/berksword/status/1398135103797215235

https://twitter.com/ozgeyilmaz/status/1397983536238432257

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) şehir ve bölgelerin bir fotoğrafını çeken bu uydu görüntülerini sık sık paylaşıyor.

ISS astronotlarından Dünya'ya bir selam niteliği taşıyan bu görsellerin önemli bir amacı da, iklim değişikliği, doğal felaketler ve insan eliyle yaratılan tahribat sonucu doğal alanların zaman içinde nasıl dönüşüme uğradığını bizlere göstermek.

Nitekim NASA da, İstanbul paylaşımı altına şu notu düştü:

"Bu görseller sadece estetik amaçlı değil. Bilim için de onları kullanıyoruz! Bu fotoğraflar, kentsel büyüme ve rezervlerin tahribatı gibi insan eliyle yaratılan değişimlerden tutun da kasırga, sel ve volkanik patlamalar gibi doğal dinamik doğa olaylarına, gezegenimizin zaman içinde nasıl değişime tabi tutulduğunu gösteriyor."

WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem, ışıklı İstanbul görüntüsünde karanlık bölgelerin daha çok olması gerektiğini söylüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Kalem, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının çok düşük olduğunu kaydederek, "Bugün uçakla İstanbul'un üzerindeyken bir beton denizi ile karşılaşıyoruz" diyor

Dr. Sedat Kalem'in vurgu yaptığı, yeşil alanların tahribatı konusu, güncel verilere de yansıyor:

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul nüfusu 2020'de 15 milyon 462 binden fazlaydı. Megakent geçen yıl Türkiye nüfusunun yüzde 18,41'ine ev sahipliği yaptı.
  • TÜİK'in tahminlerine göre 2000 yılında yaklaşık 11 milyon olan İstanbul nüfusu, 2023'te 16,3 milyona ulaşacak.
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veri portalı İstanbul Planlama Ajansı'nın İstanbul Kentsel Analiz Raporu'na göre, kentte 2016 yılında kişi başına düşen aktif yeşil alan 2,67 m² ile "yasal standardın yarısının altındaydı". İstanbul'un 690 km olan kıyı uzunluğunun %40'ı ise erişilemez durumda.
  • Dünya Şehirleri Kültür Forumu'nun 38 metropolü incelediği raporda, İstanbul'da 2015'te halka açık park ve bahçelerin yüzölçümüne oranı yüzde 2,2 olarak kaydedildi .

  • WWF'ye göre İstanbul su kaynakları risk altında olan 10 kentten biri.

  • Kanal İstanbul'un çevreye etkisi ne olacak?
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