NASA'nın 'ışıldayan' İstanbul uydu görüntüsü çevrecileri neden kaygılandırıyor?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) İstanbul'un gece ışıkları ile parlayan silüetini gösteren uydu görüntüsü, Türkiye'de sosyal medyada çok paylaşıldı.

NASA'nın "Hey İstanbul, ışıldıyorsun" notuyla Instagram'da paylaştığı uydu görüntüsü şu ana dek 3 milyona yakın beğeni alırken, binlerce kişi, kentin ne kadar göz alıcı olduğuna vurgu yaparak astronotların selamına karşılık verdi.

Öte yandan bazı çevrecilere göre, uydu görüntüsü İstanbul'da yeşil alanların nasıl azaldığının da bir tezahürüydü.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, sosyal medya hesabından görseli "İstanbul ışıldıyor ancak biz burada sınırlarına dayanmış ve onları aşmış bir şehir görüyoruz. İnsanın dokunmadığı hiçbir alanın neredeyse kalmadığı bir şehir" notuyla paylaştı.

https://www.instagram.com/p/CPYG0gRAkMr/

Bazı kullanıcılar da, görüntüyü İstanbul'daki doğal alan tahribatının ve betonlaşmanın bir göstergesi olarak niteleyen paylaşımlarda bulundu.

https://twitter.com/IremMBirdal/status/1398185615452168193