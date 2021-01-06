Nasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yolu

Sağlıklı bir toplumun bel kemiği olan doktorlar; hastalıkların saptanması, doğru tedavi uygulanması ve iyileştirilmesi için ömür boyu gayretle çalışır. Doktorlar zor ve sabır gerektiren bir çalışma süreci geçirir. Doktor olmak için de uzun yıllar eğitim görür ve doktorluğa dair tüm becerileri edinebilmek için sabırla çalışmalarını sürdürür. Kutsal meslek olarak anılan doktorluğun birçok farklı alanı mevcuttur. "Doktor nasıl olunur?" gibi soruların cevaplarını, mesleğe ve eğitim sürecine dair tüm detayları sizler için derledik. İşte tüm ayrıntılar... Doktor Nasıl Olunur? "Doktor nasıl olunur?", "Uzman doktor nasıl olunur?" gibi sorularınızın cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz. Doktor olmak için güçlü tıbbi becerisine, yöntemleri yerine getirebilme özelliğine ve problemleri çözme yeteneğine sahip olmak gerekir. Doktor olmak isteyenlerin yapması gereken ilk şey, üniversitelerin tıp fakültelerinden başarıyla mezun olmalarıdır. Üniversite giriş sınavında yeterli puanı alan kişiler, tıp fakültesine tercih yapabilir. 6 yıllık bir eğitime sürecine tabi tutulan doktor adayları, mezun olduktan sonra pratisyen hekim unvanına sahip olur. Uzman hekim olmak isteyenler tıpta uzmanlık sınavına girerler. Profesör ve doçent gibi unvanlara sahip olmak isteyenler süreç içinde çeşitli sınavlara girerek unvanlarını yükseltebilir.

Sabır ve özveri gerektiren bu meslekte başarıyla çalışan doktorlar, yüksek ücretlere tabi tutulur. Uzmanlığını almış bir doktor, 7.000 TL ve üzerinde maaş alır. Aile hekimi olarak çalışan doktorlar, en az 5.500 ile 6.000 arasında maaş alır. Çocuk Doktoru Nasıl Olunur, Kaç Sene Okunur? Çocuk doktoru olabilmek için öncelikle tıp fakültesini bitirmek gerekir. Çocuk doktoru olmak isteyenlerin daha sonra tıpta uzmanlık sınava girip pediatri bölümünü kazanmaları gerekir. Pediatri alanında 4 yıllık bir eğitimden geçip bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar çocuk doktoru olmaya hak kazanır. Çocuk doktorları 0-18 yaş aralığında bebek, çocuk ve ergenlerin fiziksel gelişimini takip etmek, hastalıkları teşhis ve tedavi etmekten sorumlu tutulur. Ayrıca çocuk doktorları, ebeveynleri çocukların olası hastalıkları hakkında bilgilendirir. Çocuk ve ergenlerin olmaları gereken aşıların uygulamasını yapar. Çocuk doktoru olmak isteyen kişilerin bebek, çocuk ve ergenlerle iletişim kurma yeteneğine sahip olması beklenir. Sağlık Ocağında Doktor Nasıl Olunur? Sağlık ocağında doktor olmak için birden fazla yol vardır. Tıp fakültesini başarıyla bitirenler ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun içerisinde yer alan genel ve özel şartları karşılayanlar sağlık ocağında doktor olmaya hak kazanır. Ayrıca sağlık ocağında doktor olmak için Sağlık Bakanlığının şart koştuğu eğitimleri almak gerekir. Diğer yollar ise şöyle;

Tıpta uzmanlık sınavını başarıyla verenler de aile hekimi tercihinde bulunabilir ve atama sonucuna göre görevlerine başlayabilir.

6 yıllık tıp fakültesi eğitimini başarıyla tamamlayıp pratisyen hekim olan kişiler de pratisyen aile hekimliği sertifikası alarak sağlık ocaklarında doktor olarak çalışma hakkını elde eder. Askeri Doktor Nasıl Olunur? Askeri doktor olmak isteyenler okudukları üniversitelerden kontenjan açıldığı takdirde Gülhane Tıp Fakültesine yatay geçiş yapma hakkına sahiptir. Açılan kontenjan doğrultusunda geçiş yapan öğrencilerin eğitim ve öğrenim hayatları boyunca tüm ihtiyaçları Milli Savunma ve İç İşleri Bakanlığı tarafından karşılanır. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, üniformalı subay hekim olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda atanırlar. Özel Hastanede Doktor Nasıl Olunur? Özel hastanede doktor olmak isteyenlerin herhangi bir üniversitenin tıp fakültesinden mezun olduktan sonra tıpta uzmanlık sınavına girmesi gerekir. Sınav sonucuna ve arzu edilen alana göre bir tercihte bulunulur. Kazanılan alanda alanın mecbur kıldığı süre boyunca eğitim gördükten sonra alanında uzman doktor olmaya hak kazanır. Özel hastanede doktor olmak isteyen kişilerin özel hastanelerin belli aralıklarla yayınladığı doktor alımı ilanlarını takip etmeleri gerekir. Kişinin uzman olduğu alanda doktor ihtiyacı varsa başvuruda bulunabilir. Başvuru yapan doktor, hastane yönetiminin kriterlerine uygun görülürse çalışmaya hak kazanır.