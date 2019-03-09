KİLİS (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kim Kilis'e, Gaziantep'e, Türkiye'ye yan bakarsa, bütün hazırlıklarımız eksiksiz bir şekilde tamamdır. Nasıl Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonu yaptıysak yine yaparız ama asla ve asla Türk'ü, Arap'ı ve Kürt'ü ile 82 milyonu kimse tehdit edemez." dedi.

Bakan Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Gül, burada yaptığı konuşmada, sandığa giderken vatandaşların AK Parti'nin bu ülkeyi ve bu şehri nereden nereye getirdiğini çok iyi düşünerek oy vermesi gerektiğini söyledi.

AK Parti iktidarları öncesi vatandaşın eğitim, ulaşım, ekonomi ve sağlık gibi her anlamda zor günler geçirdiğini belirten Gül, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla birçok sorunun çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Abdulhamit Gül, memleketten başka siyasetleri olmadığını, amaçlarının şehirlerin ve evlerin huzurunun artması olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kilisli kardeşimin dükkanına, evimize, balkonumuza bomba düştüğünde ve bu bomba şehri huzursuz ettiğinde buradan Antep'e kadar arabalar doluydu. Herkes gidiyordu. O bomba düştüğünde AK Parti'li, CHP'li, MHP'li, Saadet Partili ve İYİ Partili diye ayırım yapmıyordu. Eğer şehir huzursuzsa partili partisiz bütün şehir herkes huzursuz. Eğer huzurluysa bütün şehir huzurlu. Esnaf kardeşim dükkanını kapattı şuraya buraya gitti ama Recep Tayyip Erdoğan, 'Benim milletimi tehdit eden terör saldırılarını kaynağında kurutacağım.' dedi, operasyonu başlattı. Onları inlerinde, yuvalarında terör örgütlerini orada etkisiz hale getirdi. Getirmeye de devam edeceğiz. Çukura gömdük, gömmeye de devam edeceğiz. Bizim temel yaklaşımımız, benim Kilisli, Gaziantepli kardeşime nereden hangi saldırı gelirse gelsin 'kaynağında kurutacağız' anlayışıdır. Kim Kilis'e, Gaziantep'e, Türkiye'ye yan bakarsa, bütün hazırlıklarımız eksiksiz bir şekilde tamamdır. Nasıl Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonu yaptıysak yine yaparız ama asla ve asla Türk'ü, Arap'ı ve Kürt'ü ile 82 milyonu kimse tehdit edemez. İşte sınır şehri Kilis'teyiz hiçbir şekilde güneyimizde tehdit oluşturacak bir terör koridoru kimsenin oluşturmasına asla izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz."