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NATO'dan dikkat çeken hamle! 30 bin asker, 220 uçak ve 50 gemi ile tatbikat

15.03.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği günlerde dikkat çeken bir hamle geldi. NATO, 27 ülkeden yaklaşık 30 bin asker, yaklaşık 220 uçak ve 50’den fazla gemi ile Norveç’te "Soğuk Müdahale 2022" (Cold Response 2022) adlı askeri tatbikatına başladı.

NATO'dan dikkat çeken hamle! 30 bin asker, 220 uçak ve 50 gemi ile tatbikat

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal girişimi 20. günde devam ederken, NATO,'dan dikkat çeken bir tatbikat hamlesi geldi.

NATO tarafından yayınlanan açıklamada, "Soğuk Müdahale 2022" (Cold Response 2022) adı verilen ve 27 ülkenin katılımıyla düzenlenen askeri tatbikatın başladığı ifade edildi.

Açıklamada, tatbikatın daha önceden planlandığını ve savunma amaçlı olduğunu belirten NATO, "Avrupa ve Kuzey Amerika’dan on binlerce asker, Norveç’in Soğuk Müdahale 2022 tatbikatı kapsamında zorlu iklim koşullarında birlikte eğitim alıyor. Tatbikat savunma amaçlı ve uzun süredir planlanmış bir tatbikattır ve NATO’nun herhangi bir tehdide kararlı bir şekilde yanıt verme yeteneğini göstermektedir. Tatbikata NATO’nun yakın ortakları Finlandiya ve İsveç de dahil olmak üzere 27 ülkeden yaklaşık 30 bin askerin yanı sıra yaklaşık 220 uçak ve 50’den fazla gemi katılıyor" ifadelerini kullandı.

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NORVEÇ'E 'OLASI BİR SALDIRIYA' CEVAP NİTELİĞİNDE TATBİKAT

Açıklamada, düzenlenen tatbikatın Norveç’e bir saldırı düzenlenmesi senaryosu üzerinde ilerlediğini belirten NATO, "Tatbikat, NATO’nun Kuzey’e on binlerce kuvvet konuşlandırma becerisini gösterirken, aynı zamanda NATO’yu herhangi bir saldırganlığa karşı korumak için İttifak’ın doğu kısmını güçlendiriyor. Tatbikat, NATO müttefiklerine ve ortaklarına zorlu arazilerde soğuk hava koşullarında birlikte antrenman yapma fırsatı sağlıyor. Soğuk Müdahale 2022, Norveç’in saldırıya uğradığı ve NATO’nun toplu savunma maddesi olan 5. Maddenin uygulandığı kurgusal bir senaryoyu ele alıyor’’ dedi.

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RUSYA, TATBİKATA DAVETİ REDDETTİ

NATO, tatbikatın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından gözlendiğini ve Rusya’nın tatbikata da davet edildiğini, fakat Rusya’nın ise daveti reddettiğini kaydetti. NATO, "NATO müttefikleri tatbikatlarında şeffaftır ve uluslararası taahhütlerine saygı gösterirler. AGİT’in tüm üyelerinden gözlemciler, Soğuk Müdahale 2022’ye davet edildi, fakat Rusya daveti reddetti" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Norveç
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