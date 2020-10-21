HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması

NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2020 14:11 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Doğu Akdeniz'de durumu endişe ile izliyorum. NATO için gerginliğin düşürülmesi önemli. Türkiye ve Yunanistan arasında NATO altyapısı ile doğrudan hat kuruldu" dedi.

NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan değerli NATO müttefikleri. Doğu Akdeniz'de durumu endişe ile izliyorum. NATO için gerginliğin düşürülmesi önemli.

Gerginliğin düşürülmesi için ayrıştırma usulleri mekanizması kurulmasına yardımcı olduk.

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO altyapısı ile doğrudan hat kuruldu

Ayrıştırma usulleri mekanizmalarını güçlendirilmeli, ortaya çıkan kazaların tırmanmasının engellenmesi için çalışacağız.

Ayrıştırma usulleri mekanizmaları Almanya liderliğindeki istikşafi görüşmeleri destekliyor.

Gerginliğin azaltılması ve ayrıştırmaya odaklanmış durumdayız.

NATO ve AB'nin ortak hedefi gerginliğin azaltılmasıdır.

1990'larda Ege ve Doğu Akdeniz'de benzer olaylar yaşanmış NATO mekanizmalarıyla gerginlik azaltılmıştı.

S-400 kararı ulusal bir karardır ancak S-400 NATO'ya uyumlu değil" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Dünyanın en uzun uçuşu geri döndü!Dünyanın en uzun uçuşu geri döndü!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Korkutan açıklama: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var
Korkutan açıklama: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi sıfırlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi sıfırlandı
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Diğer Haberler
NYT: Trump'ın Çin'de banka hesabı olduğu ortaya çıktı
NYT: Trump'ın Çin'de banka hesabı olduğu ortaya çıktı
Dünyanın en uzun uçuşu geri döndü: Artık daha da uzun
Dünyanın en uzun uçuşu geri döndü!
Her arkadaşını yiyen depresif ve yalnız balık 16. yaş gününü böyle kutladı
Her arkadaşını yiyen depresif ve yalnız balık 16. yaş gününü böyle kutladı
Fransız Bakan'dan küstah 'helal ürün' açıklaması
Fransız Bakan'dan küstah 'helal ürün' açıklaması
Trump’tan röportajda şoke eden hareket! Maskeyi bahane edip yayını terk etti
Trump’tan röportajda şoke eden hareket!
Antibiyotikler onu bu hale getirdi! 'Kırmızı ateş karıncası ısırmış gibi...'
Antibiyotikler onu bu hale getirdi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.