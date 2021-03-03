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NATO'dan 'stratejik özerklik' hedefleyen AB'ye 'stratejik dayanışma' önerisi

03.03.2021 21:12 | Son Güncelleme:
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NATO'dan 'stratejik özerklik' hedefleyen AB'ye 'stratejik dayanışma' önerisi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savunmasında ABD'ye bağımlılığını azaltıp "stratejik olarak özerk" olmak isteyen Avrupa Birliği'ne (AB) bu hedef yerine "stratejik dayanışma" önerisinde bulundu. Stoltenberg, açıklamasında transatlantik bağının zayıflamasının sadece NATO'yu zayıflatmayacağını, Avrupa'yı da böleceğini ifade etti.

Stoltenberg, AB dönem başkanı Portekiz'in düzenlediği parlamentolar arası etkinlikte, ortak dış ilişkiler ve güvenlik politikası hakkında konuşma yaptı ve parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

BAĞLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ VURGUSU

NATO ve AB'nin karşısında terör, siber saldırılar, Rusya ve Çin'in yükselişi gibi tehditler bulunduğunu vurgulayan Stoltenberg, Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"AVRUPA'YI BÖLER"

Stoltenberg, transatlantik bağının zayıflamasının sadece NATO'yu zayıflatmayacağını, Avrupa'yı da böleceğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Böyle bir şey ne Avrupa için ne AB için ne de NATO için iyi olur. Ben stratejik dayanışmaya inanıyorum. Şunu da unutmamak lazım; yüzyıllar boyunca Avrupa'da çatışmalar devam etti. Bu yüzden İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni savaşlar olmasın diye NATO kuruldu. NATO 70 yıldan fazla zamandır barışın korunmasına yardım ediyor. NATO, Avrupa'da güvenliği sağlayarak Avrupa'nın entegrasyonunda, genişlemesinde önemli rol oynadı. Güçlü bir NATO ve güçlü bir transatlantik bağı sadece ABD için değil Avrupa için de önemlidir."

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"YAN YANA DURMALIYIZ"

Terörle mücadeleyi örnek gösteren Stoltenberg, böyle bir zorlukla ne Avrupa'nın ne de ABD'nin yalnız baş edebileceğini söyledi.
Stoltenberg, Çin'in yükselişi karşısında da transatlantik bağının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çin yakında dünyanın en büyük ekonomisi olacak. En büyük savunma bütçesi ve lider teknolojiler söz konusu. Avrupa da Amerika da tek başına bununla başa çıkamaz. Çin tek başına bile NATO'yu daha önemli kılmaya yetiyor. Çünkü küresel zorluklarla karşı karşıya gelindiğinde, güç dengesinin değişiminde ve güvenlik söz konusu olduğunda büyüklük önemlidir. Diğer tüm sınamaları da göz önünde bulundurursak yan yana durmalıyız."


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