NATO'dan Türkiye'ye destek ziyareti! Çavuşoğlu ve Stoltenberg'den dikkat çeken mesajlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yapılan konuşmalarda dikkat çeken mesajlar geldi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları;

NATO 3 bine yakın kişiye barınma sağlayacak. çadır yollayacak. Barınma imkanlarının ülkemize süratle ulaştırılması, kullanılmaları için NATO ekipleri ile çalışıyoruz. Pakistan'dan çok sayıda çadır temin ediyoruz. Siparişlerimizi verdik. Bazı dost ülkelerden de hava kargo uçakları ülkemize geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Sekreter Cumhurbaşkanımız ile de görüşecekler. Görüşme sonrası bölgeye gidecekler. Orada Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Bey, Hatay'da sorumlu, kendilerini karşılayacaklar. Deprem bölgesini ziyaret edecekler.

İsveç ve Finlandiya'nın atması gereken adımlar var. Neticede Türkiye olarak biz her zaman NATO'nun güçlenmesinden yanayız. NATO'nun daha da güçlü hale gelmesi için Türkiye olarak biz de gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. NATO'nun misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk 5 ülkeden, genel bütçeye en çok katkı sağlayan ilk 8 ülkeden biriyiz.

İsveç’in mutabakattan kaynaklanan yükümlülüklerini tamamen yerine getirdiğini söylemek gerçekçi bir yaklaşım olmaz.

Stoltenberg'in açıklamaları;

İttifakımıza göstermiş olduğunuz güçlü şahsi taahhütten dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye ve Suriye'ye dayanışma mesajları vermek için burada bulunuyorum. Bu NATO'nun kurulmasından bu yana, NATO topraklarında en ölümcül felaketti.

NATO’nun tüm ülkelerinde vatandaşlarımız milyonlarca avroyu Türkiye'ye aktarmak için kampanya düzenliyor. Bunlar dayanışmamızın bir sembolü.

Finlandiya ve İsveç’in NATO başvurusunun onaylanma zamanı geldiğini düşünüyorum.

(İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması) Ben şahsen böyle bir kutsal kitabın yakılmasının utanç verici bir fiil olduğunu düşünüyorum.



