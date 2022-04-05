NATO Genel Sekreteri dünyanın gözü önünde ilan etti! Esad detayı: 'Tarihte görülmemiş bir şekilde...'

Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya'nın nükleer ve biyolojik savaş düzenleme ihtimali olup olmadığı hakkındaki soruya da yanıt veren Jens Stoltenberg 'Bizi, Ukrayna'yı, ABD'yi onlar suçladı. Rusya'nın iddiaları tamamen yanlış. NATO müttefikleri hiçbir şekilde kimyasal savaşı desteklemiyor. Rusya'nın kimyasal ajanları daha önce kullandığını biliyoruz.' dedi.

'SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI SAVAŞ SUÇUDUR'

Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sivillerin hedef alınması savaş suçudur. Bu Putin'in savaşı! Bu savaşı onun seçimleri gerçekleştirdi. Yaşanan ölümlerden ve savaşın tüm etkilerinden o sorumlu. Bizim sorumluluğumuz Ukrayna halkını desteklemek. NATO'nun askeri techizatları onlara yardımcı oldu. Ukrayna ordusu eskiye göre daha iyi durumda. Bu NATO sayesinde gerçekleşti.

'KİMYASAL SİLAHLARI ESAD'A VERİP KULLANDIRDILAR'

"Rusya daha önce nükleer silahı Suriye'de Esad'a gönderdi. Esad'ın muhaliflere kimyasal silah gönderdiğini de biliyoruz. Bu savaştan kesinlikle Putin sorumlu."



