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NATO Genel Sekreteri dünyanın gözü önünde ilan etti! Esad detayı: 'Tarihte görülmemiş bir şekilde...'

05.04.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Buça'daki katliamla ilgili Putin'i suçlarken yaşananları ve sivillerin hedef alınmasını savaş suçu olarak nitelendirdi. Tüm dünyanın tarihte görülmemiş bir şekilde Rusya'ya karşı sert önlemler alması gerektiğini ifade eden Stoltenberg, Ukrayna'ya NATO'nun destek verdiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri dünyanın gözü önünde ilan etti! Esad detayı: 'Tarihte görülmemiş bir şekilde...'

Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya'nın nükleer ve biyolojik savaş düzenleme ihtimali olup olmadığı hakkındaki soruya da yanıt veren Jens Stoltenberg 'Bizi, Ukrayna'yı, ABD'yi onlar suçladı. Rusya'nın iddiaları tamamen yanlış. NATO müttefikleri hiçbir şekilde kimyasal savaşı desteklemiyor. Rusya'nın kimyasal ajanları daha önce kullandığını biliyoruz.' dedi.

'SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI SAVAŞ SUÇUDUR'

Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sivillerin hedef alınması savaş suçudur. Bu Putin'in savaşı! Bu savaşı onun seçimleri gerçekleştirdi. Yaşanan ölümlerden ve savaşın tüm etkilerinden o sorumlu. Bizim sorumluluğumuz Ukrayna halkını desteklemek. NATO'nun askeri techizatları onlara yardımcı oldu. Ukrayna ordusu eskiye göre daha iyi durumda. Bu NATO sayesinde gerçekleşti.

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'KİMYASAL SİLAHLARI ESAD'A VERİP KULLANDIRDILAR'

"Rusya daha önce nükleer silahı Suriye'de Esad'a gönderdi. Esad'ın muhaliflere kimyasal silah gönderdiğini de biliyoruz. Bu savaştan kesinlikle Putin sorumlu."


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NATO
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