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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Çin uyarısı: Ne kadar yakınımıza geldiğini görüyoruz

12.07.2023 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Zirvesi'nin bitiminde açıklamalar yapan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Çin'in sahip olduğu nükleer savaş başlıklarının sayısına dikkat çekti. Stoltenberg, "Çin'in 2035 yılına kadar Kuzey Amerika ve Avrupa'nın tamamına, yani NATO topraklarına ulaşabilecek füzelerde 1500 nükleer savaş başlığına sahip olmasını bekliyoruz. Çin'in ne kadar yakınımıza geldiğini görüyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Çin uyarısı: Ne kadar yakınımıza geldiğini görüyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nin bitiminde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

Çin hakkındaki bir soruya karşılık Stoltenberg, NATO Zirvesi'nden ve özellikle NATO'nun Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya ile görüşmesinden Çin'e karşı kuvvetli mesajlar çıktığını belirtti. Güvenliğin sadece bölgesel değil küresel olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Çin'in askeri kabiliyetlerine yaptığı yatırıma işaret etti.

"ÇİN'İN 1500 SAVAŞ BAŞLIĞINA SAHİP OLMASINI BEKLİYORUZ"

Stoltenberg, "Çin'in 2035 yılına kadar Kuzey Amerika ve Avrupa'nın tamamına, yani NATO topraklarına ulaşabilecek füzelerde 1500 nükleer savaş başlığına sahip olmasını bekliyoruz. Çin'in ne kadar yakınımıza geldiğini görüyoruz." dedi.

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Çin'in aynı zamanda Afrika ve Arktik bölgesi gibi dünyanın birçok yerine gittiğini, kritik altyapıları kontrol etmeye çalıştığını, siber alana girdiğini ifade eden Stoltenberg, NATO'nun Hint-Pasifik bölgesi ortakları olan Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya ile deniz güvenliği, dezenformasyonla mücadele, siber alan gibi konularda çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin NATO Jens Stoltenberg

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