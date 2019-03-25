"NATO Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor"

TİFLİS (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini somut bir şekilde destekliyor." dedi.

Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ile bir araya geldi. Hükümet binasındaki ikili görüşmelerin ardından Bakhtadze ile Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, burada yaptığı konuşmada NATO olarak Gürcistan ile Rusya arasındaki çatışmaların barış yoluyla çözülmesini desteklediklerini kaydederek, "NATO, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini somut bir şekilde destekliyor." görüşünü dile getirdi.

Karadeniz'in güvenliği konusunda NATO'nun Gürcistan'la iş birliğini güçlendirmek istediğini belirten Stoltenberg,"Bu iş birliği her yönde güçlendirilecek." dedi.

Karadeniz bölgesindeki güvenliğin NATO için son derece önemli olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Kırım'ı ilhak eden Rusya'nın bölgede kendi çıkarları peşinde olduğunu dile getirdi.

NATO'nun Karadeniz'de gemileri bulunduğunu ve buradaki faaliyetleri güçlendirmeye devam ettiğini anlatan Stoltenberg, "Burada Karadeniz'de kıyısı olan ülkelere, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'ya büyük önem veriliyor." diye konuştu.