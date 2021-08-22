NATO: Kabil'deki tahliye çalışmalarında 7 günde en az 20 kişi öldü

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyenler Kabil Havalimanı'na yöneldi. Reuters'a konuşan bir NATO yetkilisi, havalimanı içinde ve çevresinde son 7 günde en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kimliği açıklanmayan yetkili, "Kabil Havalimanı dışındaki durum kötü. Tüm yabancıları mümkün olan en kısa sürede tahliye etmeye odaklandık." dedi. Yetkili ayrıca, Taliban ile herhangi bir çatışma yaşanmaması için NATO güçlerinin havalimanı dışındaki "katı mesafeyi" koruduğunu ifade etti.

TALİBANIN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son 1 ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

