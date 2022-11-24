NATO müdahaleye hazır olduğunu açıklamıştı! Sırbistan ve Kosova arasındaki krizde yeni gelişme: İki ülke anlaştı

Kosova ile Sırbistan arasında plaka krizi nedeniyle gerginlik yaşanmıştı. Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyinde Sırbistan ile olan sınır geçişlerini kapatırken Kosova'da siren sesleri duyulmuştu. Bölgede tansiyon yükselirken peş peşe açıklamalar gelmiş ve NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) Kosova'nın kuzeyinde istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazır oldukların açıklamıştı. Yaşananlardan sonra Kosova hükümeti ise Sırbistan ile krize yol açan kararı bir ay ertelediklerini duyurmuştu. Yaşanan krizde Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, iki ülkenin anlaşmaya vardığını açıkladı.

"BUNDAN SONRAKİ ADIMLARI GÖRÜŞECEĞİZ"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kosova ve Sırbistan arasında yaşanan ‘plaka krizinde’ bir anlaşmaya varıldığını duyurarak, “Bugün Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan gerginliğin tırmanmasını önleyecek bir anlaşmaya vardık. AB kolaylaştırıcılığı kapsamında Kosova ve Sırbistan'ın baş müzakerecilerinin daha fazla gerilimi önlemek için önlemler üzerinde anlaşmaya vardıklarını ve ilişkilerinin normalleştirilmesine ilişkin teklife tamamen konsantre olduklarını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İki taraf arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik teklifimiz çerçevesinde bundan sonraki adımları görüşeceğiz” dedi.

"PLAKA VERMEYİ DURDURACAK"

Belgrad-Priştine diyaloğu ve diğer Batı Balkan bölgesel meselelerinden sorumlu AB Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak’a ve konunun taraflarına ‘sıkı çalışmaları’ için teşekkür eden Borrell, “Sırbistan, Kosova şehirlerinin adıyla plaka vermeyi durduracak ve Kosova, araçların yeniden tescili ile ilgili diğer işlemleri durduracak. Sonraki adımları görüşmek üzere önümüzdeki günlerde tarafları davet edeceğim” ifadelerini kullandı.

SIRBİSTAN-KOSOVA 'ARAÇ PLAKASI' KRİZİ

Kosovalı yetkililer bölgelerinde bulunan etnik Sırpların, Sırbistan tarafından verilen araç plakalarını teslim etmelerini istemiş, Kosova plakası kullanmaları gerektiğini ifade etmişti. Ancak Sırbistan, Kosova’nın bağımsızlığını tanımadığı için durum bölgede gerilime neden olmuştu. AB gerginliğin tırmanmaması için Priştine ile Belgrad arasında müzakere toplantısı düzenlemiş, durum çözüme ulaşmamıştı. Kosovalı yetkililer plakaları teslim etmeyenlere 150 Euro para cezası keseceğini açıklamıştı.

"NATO TETİKTE OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Birkaç gün önce Sırbistan ile Kosova arasındaki krizin çözümü için müzakereler yapılmış ve Borrell toplantı sonucunun hayal kırıklığı yarattığını belirtmişti. Borrell konu hakkında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e bilgi verdiğini açıklamış, Stoltenberg de Borrell ile konuştuğunu belirterek “Plaka anlaşmazlığını çözmenin mümkün olmaması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi sorumluluk ve pragmatik çözümler zamanı. Gerginlikten kaçınılmalıdır. NATO KFOR tetikte olmaya devam ediyor” açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: DHA

