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NATO'nun 30 Ağustos kutlaması Yunan basınını ayağa kaldırdı! 'Akılalmaz' buldular

31.08.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün NATO'dan yapılan paylaşımda 30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlama mesajı yayımlandı. Mesajda "Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz" ifadesi yer aldı. Bu paylaşım, NATO müttefiklerinden olan Yunan basınında ise "akılalmaz" bulundu ve tepki topladı.

NATO'nun 30 Ağustos kutlaması Yunan basınını ayağa kaldırdı! 'Akılalmaz' buldular

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı. Komutanlığın sosyal medya hesabından fotoğraf eklenerek yapılan paylaşım, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesiyle başladı.

"TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZE KATILIYORUZ"

İngilizce devam eden mesajda, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz." paylaşımı yapıldı.

Komutanlık paylaşımında Milli Savunma Bakanlığını da etiketledi.

YUNANİSTAN KÜPLERE BİNDİ

NATO'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması, Yunan basınını ayağa kaldırdı. Ülkede en çok okunan gazetelerden Ta Nea, NATO'nun 30 Ağustos kutlamasını "akılalmaz" buldu ve kutlamayı şu başlıkla haberleştirdi:

"Akılalmaz paylaşım. NATO bombaladı: Türkiye'nin 1922'de Yunanistan karşısında aldığı zaferi kutladılar" başlığını attı.

Öte yandan in.gr isimli Yunanca yayın yapan haber sitesi de gelişmeye geniş yer ayırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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