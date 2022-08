NATO'nun 30 Ağustos kutlaması Yunan basınını ayağa kaldırdı! 'Akılalmaz' buldular

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı. Komutanlığın sosyal medya hesabından fotoğraf eklenerek yapılan paylaşım, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesiyle başladı.

İngilizce devam eden mesajda, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz." paylaşımı yapıldı.

Komutanlık paylaşımında Milli Savunma Bakanlığını da etiketledi.

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN / HAPPY VICTORY DAY ????????



Today is the 100th Anniversary of Turkish Independence. We join our Turkish allies across NATO& beyond in celebration of their Victory and Turkish Armed Forces Day ????????@tcsavunma pic.twitter.com/Q8DpGXEoN9