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NATO'nun en güçlü ülkeleri hangileri? NATO'ya üye kaç ülke vardır? Türkiye NATO üyesi mi?

23.02.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO genel açılımıyla Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949 yılında 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanan uluslararası askeri bir ittifaktır. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Ukrayna'ya tam olarak desteğimizi ortaya koymaktayız. NATO'nun ciddi, kritik bir desteği söz konusu." demesi üzerine vatandaşlar NATO hakkında aramalarını arttırdı. İşte NATO'ya dair merak edilenler!

NATO'nun en güçlü ülkeleri hangileri? NATO'ya üye kaç ülke vardır? Türkiye NATO üyesi mi?

NATO, uluslararası bir askeri örgüttür veya askeri bir birleşimde denilebilir. NATO üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırılara karşı ortak savunma içine girerler. NATO'nun merkezi, örgütün Kuzey Amerika ve Avrupa'daki Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunmaktadır. 21 ülke NATO'nun "Barış İçin Ortaklık" adlı girişiminde yer alırken 15 ülke kurumlaşmış diyalog programlarına dahil olmuştur. Son olarak Rusya- Ukrayna arasındaki çatışma hali NATO'ya olan ilgiyi arttırmıştır. NATO'ya dair merak edilen detayları haberimizde işledik.

TÜRKİYE NATO'YA ÜYE Mİ?

Türkiye, NATO'ya üyedir. Türkiye'nin 1952 yılında dahil olduğu NATO, belirli maddeleri işleyişe koyarak üyelerinin bazı haklarını garanti altına almıştır.

NATO'NUN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

  • ABD
  • FRANSA
  • BİRLEŞİK KRALLIK
  • TÜRKİYE
  • ALMANYA
  • İTALYA
  • KANADA
  • İSPANYA
  • POLONYA
  • YUNANİSTAN
  • ÇEKYA
  • HOLLANDA
  • NORVEÇ
  • ROMANYA
  • BULGARİSTAN

NATO ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

NATO'ya üye olan toplamda 30 ülke yer almaktadır. Bu ülkelerden yirmi sekizi Avrupa'da, geriye kalan iki ülke de Kuzey Amerika'da bulunur. NATO'ya üye ülkeler sırasıyla şunlardır:

ALMANYA ( 1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA ( 1949)

BİRLEŞİK KRALLIK ( 1949)

BULGARİSTAN ( 2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA ( 1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA ( 1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAĞ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

NATO NEDİR? NATO NE ANLAMA GELİYOR?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, yani NATO, 4 Nisan 1949 yılında 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak bir araya getirilen ve farklı dönemlerde 18 ülkenin de içine katıldığı katıldığı uluslararası askeri bir örgüttür.

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