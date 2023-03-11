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NATO’nun Hatay’daki çadır kentinin inşaatı devam ediyor

11.03.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO müttefikleri tarafından İtalya’daki depodan kademeli olarak Türkiye’ye gönderilen geçici konaklama çadırlarının yer aldığı çadır kentin inşaatı devam ediyor. Tamamlandığında 4 bin kişinin rahatlıkla barınabileceği, çadır içi elektrik ve iklimlendirme özellikleriyle tüm ihtiyaçlara cevap vereceği belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da NATO’nun Hatay’da kuracağı çadır kentte incelemelerde bulundu.

NATO’nun Hatay’daki çadır kentinin inşaatı devam ediyor

NATO’nun İtalya’daki üssü NATO JFC Naples’in koordinasyonunda Hatay il sınırları içinde yapımına devam edilen çadır kentin, tamamlandığında altyapı dahil depremzedelerin tüm ihtiyaçlarına cevap vereceği belirtildi. NATO JFC Naples, çadır kentin konteynerler ile birlikte deniz yoluyla gönderimine ilk olarak Şubatın son haftası başlandığını ve ikinci parti konteynerlerin ise 4 Mart’ta gönderildiğini kaydetti.

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Depremden etkilenen vatandaşlara geçici konaklama sağlayacak çadırların iklim kontrollü ve elektrikli olduğu, kış şartlarında tam koruma sağladığı vurgulandı.

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NATO tarafından toplamda 4 bin kişiye ev sahipliği yapacak çadır kentin 2 ayrı alanda inşa edildiği kaydedildi. Yetkililer, NATO’nun İtalya’daki Taranto depolarında bulunan konteyner ve çadırların normalde 90 günlük bir konuşlandırma zamanı gerektirdiğini ancak deprem felaketi sonrasında bu sürecin büyük ölçüde hızlandırıldığının altını çizdi.

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BAKAN AKAR DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 9 Mart’ta NATO’nun Hatay’da kuracağı çadır kentte incelemelerde bulundu, NATO yetkilileri ve askerî yetkililerden çadır kente ilişkin bilgi aldı. (DHA)

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