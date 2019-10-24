HABER

NATO Savunma Bakanları Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 18:44 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüştü, toplantı kapsamında düzenlenen harekat ve misyonlar konulu oturuma katıldı

BRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüştü.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde de bulunan Akar, Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Akar, daha sonra NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen harekat ve misyonlar konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna katıldı.

Bu arada, Akar salona girişinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile kısa süre sohbet etti.

PARTNER İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Yağmur Taktaş sınırları zorluyor İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Yağmur Taktaş sınırları zorluyor
Foça'da yol yapımında cüruf kullanılmasına tepki gösteren çevreciler nöbetteFoça'da yol yapımında cüruf kullanılmasına tepki gösteren çevreciler nöbette
Fatih'te kafedeki uyuşturucu pazarlığı kamerada Fatih'te kafedeki uyuşturucu pazarlığı kamerada 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahte polisler, gerçek polislere yakalandı

Sahte polisler, gerçek polislere yakalandı

İBB'den Eyüpsultan'daki trafik ışıkları ile ilgili açıklama

Bu görüntüye ilişkin İBB'den açıklama

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

9 aydır İsrail'de tutuklu bulunan foto muhabiri Mustafa Kharouf serbest bırakıldı

9 aydır İsrail'de tutukluydu! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse harekat planımızı uygulayacağız

Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse...

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.