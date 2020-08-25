“NATO tatbikatı nadir görülen balinaların kıyıya vurmasına neden oldu"

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, nadir görülen 29 gagalı balina Avrupa kıyılarına vurdu. Uzmanlar bunun çevresel faktörlerden ziyade İzlanda kıyılarında Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) tarafından yapılan bir askeri tatbikatın sonucu bir olduğunu söyledi.

İzlanda kıyılarında NATO sonar denizaltı karşıtı tatbikatı Temmuz ayında gerçekleşti ve iki hafta içinde balinalar alışılmadık yerlerde ortaya çıkmaya başladı.

NATO zaman zaman denizaltılara karşı hava, su üstü ve deniz altındaki iş birliğini geliştirmek ve savaşa hazırlık kapsamında eğitim amacıyla müttefikleri ile birlikte çeşitli yerlerde tatbikat yapıyor.

"SONAR CİHAZI BALİNALARIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR"

Uzmanların bildirdiğine göre ABD ve NATO tarafından yaygın olarak kullanılan sonar, derin deniz balinası türlerinde dekompresyon hastalığına veya bilinç kaybına neden olarak onların kıyıya vurmasına ve ölümüne neden olabiliyor.

"TEK BİR NEDENİ OLABİLİR"

Bilim insanları gagalı balinaların derin sularda yaşadığını ve insanlar tarafından görülmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirterek, kısa bir süre içinde bu kadar çok sayıda karaya oturmuş ölü balina bulunmasının tek nedeninin söz konusu tatbikat olabileceğini söyledi.