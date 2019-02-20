NATO'yla savaşması halinde Rusya'nın şansı ne?

Rusya ordusunun yalnızca üçüncü ülke topraklarında yerel bir savaş çıkması halinde İttifak'ın birliklerine sayı ve donanım bakımından başarıyla karşı koyabileceğini belirten Sivkov, bu durumda NATO'nun en fazla 2500 uçak, 1500 helikopter ve 600 İHA'dan oluşan bir birlik oluşturabileceğini ve en fazla 2500 kruz füzesi fırlatabileceğini kaydetti.
'RUSYA'NIN TEKNİK KAPASİTESİ YEREL SAVAŞ İÇİN YETERLİ'
Söz konusu NATO güçlerinin 2-3 hafta ila 2-3 ay arası sürecek hava harekâtlarına katılabileceğini ve birkaç hava harekâtı gerçekleştirebileceğini öngören Rus uzman, şu ifadeleri kullandı: "NATO'nun hava harekâtları, 3-5 gün sürecek ve bu sırada en fazla 9 yoğun füze saldırısı düzenlenebilecek. Bu saldırıların başarıyla püskürtülmesi için temel faktör, tüm yüksek irtifa radar sahalarında savaş istikrarının oluşturulması ve sürdürülmesidir. Rus ordusunun ABD ve müttefikleriyle yerel bir savaşa girişmek için yeterli sayıda ağır avcı uçaklarına, taarruz uçaklarına, stratejik uçaklara ve savaş helikopterlerine sahip olduğunu düşünüyorum."
'HAFİF SAVAŞ UÇAKLARI, RADAR SİSTEMLERİ BAKIMINDAN YETERLİ KAPASİTE YOK'
Bununla birlikte Rusya'nın hafif avcı uçağı, uzun menzilli uçak ve keşif uçağı ile uzun menzilli radar gözlem ve komuta sistemleri ve kargo helikopterleri bakımından yeterli kapasiteye sahip olmadığını belirten Sivkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
'NÜKLEER SİLAHLARA BAŞVURABİLİRİZ'
"Uzun süreli küresel savaş halinde Rusya, uçak, helikopter ve askeri teçhizat bakımından üstün durumda olan İttifak birliklerine uzun süre karşı koyacak güçte değil. Ancak bu senaryoda Rusya'nın nükleer cephaneliği yardıma koşuyor. Ordumuzun dağılma, ülkemizin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bozulma tehdidi doğduğunda, saldırıları durdurmak için nükleer silahlara başvurabiliriz."
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