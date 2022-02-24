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NATO zirvesi ne zaman? NATO zirvesi saat kaçta yapılacak? Hangi ülkeler toplantıya katılacak?

24.02.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna gerilimi bu sabah savaşla sonuçlandı. Kiev yönetimi, Rusya'nın 2. kez füze saldırısı yaptığını duyurdu. Savaşın meydana gelmesi ile gözler NATO'ya çevrildi. Liderler zirvesine hazırlanan NATO üye ülkeleri bir an önce toplanmayı ve dünya gündeminde meydana gelen gelişmeleri değerlendirmeyi amaçlıyor. Peki NATO zirvesi ne zaman? Ukrayna NATO'ya üye mi?

NATO zirvesi ne zaman? NATO zirvesi saat kaçta yapılacak? Hangi ülkeler toplantıya katılacak?

NATO zirvesinde Rusya-Ukrayna savaşının değerlendirilmesi bekleniyor. Birleşik Krallık, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka gibi ülkeler NATO'ya üye ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'de NATO'ya üye ülkeler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'ya video konferans yoluyla katılacak. NATO zirvesinin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. İşte ayrıntılar...

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yapılacak toplantının tarihini duyurdu. NATO zirvesinin 25 Şubat 2022 Cuma günü (yarın) yapılacağı öğrenildi. Zirve yarın, konferans yöntemi ile tamamlanacak. Ancak toplantının saat kaçta yapılacağı henüz belli olmadı.

NATO zirvesi ne zaman? NATO zirvesi saat kaçta yapılacak? Hangi ülkeler toplantıya katılacak?

NATO ÜLKELERİ HANGİLERİ?

NATO üye ülkeler şu şekildedir:

DANİMARKA (1949)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)
FRANSA (1949)
ARNAVUTLUK (2009)
ESTONYA (2004)
HIRVATİSTAN (2009)
BELÇİKA (1949)
ALMANYA (1955)
BİRLEȘİK KRALLIK (1949)
İZLANDA (1949)
KARADAǦ (2017)
NORVEÇ (1949)
KUZEY MAKEDONYA (2020)
POLONYA (1999)
LETONYA (2004)
LÜKSEMBURG (1949)
LİTVANYA (2004)
MACARİSTAN (1999)
SLOVENYA (2004)
PORTEKİZ (1949)
TÜRKİYE (1952)
ROMANYA (2004)
YUNANİSTAN (1952)
SLOVAKYA (2004)
BULGARİSTAN (2004)
HOLLANDA (1949)
ÇEK CUMHURİYETİ (1999)
İSPANYA (1982)
KANADA (1949)
İTALYA (1949)

Ukrayna, NATO ülkeleri arasında değildir. Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama yapan NATO genel sekteri, Ukrayna'ya asker gönderme planlarının olmadığını ve savaşın NATO topraklarına sıçramaması için savunma planlarını aktive ettiklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
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