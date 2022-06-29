NATO zirvesini karıştıran salata! Menüde görenler şaşkınlığını gizleyemedi

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinin şirket içi restoran menüsünün en üstünde 'Rus Salatası' olması dikkatleri üzerine çekti. Uluslararası yetkililer ve gazeteciler bu durum karşısında şaşkına dönerken, Londra merkezli uluslararası haber ajansı Reuters da menüdeki Rus salatasını okuyucularıyla paylaştı.

RUS SALATASI YETKİLİLERİ VE GAZETECİLERİ ŞAŞIRTTI

Reuters'ın haberine göre, Madrid'deki yüksek güvenlikli NATO zirvesine ABD Başkanı Joe Biden ve diğer dünya liderlerinin gelişi beklenirken, uluslararası yetkililer ve gazeteciler şirket içi restoran menüsünün en üstünde ‘Rus Salatası’ bulunca şaşırdı.

Reuters haber ajansı, bezelye, patates, havuç ve mayonez karışımlı yiyeceklerin İspanyol restoran menülerinin en temel gıdalarından olduğunu belirtti. Fakat ajans haberinde, ittifakın yeni stratejik konsepti kapsamında, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine bir güvenlik tehdidi olarak etiketlenmesinin beklendiği zirve öncesinde, bu salatanın menüdeki varlığının şaşkınlığa neden olduğunu ifade etti.

"BU YEMEK SEÇİMİ BENİ BİRAZ ŞAŞIRTTI”

İspanyol medya kuruluşu La Sexta'ya konuşan gazeteci Iñaki López ise “NATO zirvesinde Rus salatası mı? Bu yemek seçimi beni biraz şaşırttı” yorumunda bulundu.

Ayrıca, yemeğin çekici derecede yüksek karbonhidrat içeriği, tartışmalı adını gölgede bıraktı ve aktarıldığına göre birkaç saat içinde tükendi.

İSPANYOL ŞEF JOSE ANDRES'TEN "UKRAYNA SALATASI"

Öte yandan, Salı akşamı Madrid'in merkezindeki Barok Santa Cruz Sarayı'ndaki bir ziyafette konuk savunma ve dışişleri bakanlarına sunulan menüye daha diplomatik dokunuşlar uygulandı. Yemeği koordine eden ve Netflix dizisi Chef's Table'dan tanınan İspanyol şef Jose Andres, yemekte klasik tapa servis etti. Ancak "domatesli köfte" ekleyerek geleneksel yemeği "Ukrayna salatası" olarak yorumlayarak sundu.

