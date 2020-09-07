Navalny komadan çıktı!

Almanya'nın Berlin şehrinde bir klinikte müşahade altına alınan ve zehirlendiği açıklanan muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nın komadan çıktığı açıklandı. Alman medyasının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberinde, Alman doktorların, Navalny'nin hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez durumunda iyileşme yaşandığı açıklandı. "BİLİNCİ AÇILDI, KONUŞMALARA REAKSİYON GÖSTERDİ" Doktorlar, Navalny'nin bilincinin açıldığını, konuşmalara reaksiyon göstermeye başladığını, ancak zehirlenmenin uzun süreli etkileri konusunda bir yorum yapmak için erken olduğunu ifade etti. Berlin Charite kliniği basın merkezi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Navalny'nin yapay solunum cihazıyla bağlantısının kesildiğini duyurdu. NELER OLMUŞTU? Rus muhalif Navalny, zehirlenme şüphesi ile Almanya’ya götürüldükten sonra Alman hükümeti sözcüsü, “Yapılan testler Navalny’nin zehirlendiğini gösteriyor. Rusya’nın cevaplaması gereken ciddi sorular var. AB ve NATO'daki ortaklarımızı testin sonuçları hakkında bilgilendireceğiz. Ortak bir tartışma yapacağız ve orantılı bir yanıt hakkında bir karar vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Sözcünün açıklamasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel “Rusya’nın cevaplaması gereken ciddi sorular var” demişti.

RUSYA: SUÇLAMALARI CİDDİYE ALMIYORUZ Rusya Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Omsk’taki doktorların herhangi bir zehirlenme emaresi olmadığına dair raporları olduğunu söyledi. Rusya’ya yönelik suçlamalara değinen Peskov, “Doğru olmayan ve kuru gürültüden ibaret olan bu suçlamaları ciddiye almıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Peskov Alman doktorların açıklamaları için, “Gürültülü ve boş açıklamalar yerine durumu sakince analiz edecek ve yazıya dökecek açıklamalar olmalı. Bu açıklamalardan şimdilik yeni bir şey öğrenmedik” diye konuşmuştu. STOLTENBERG: ŞÜPHE GÖTÜRMEYEN KANIT MEVCUT Ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında Navalny’nin zehirlendiği konusunda şüphe götürmeyen kanıtların mevcut olduğunun altını çizerek, “Aleksei Navalny'nin askeri amaçla kullanılan ve sinir sistemini etkileyen madde Noviçok ile zehirlenmesine ilişkin şüphe götürmeyen kanıt mevcut. Stoltenberg, sinir sistemini etkileyen madde kullanımının "korkunç" olduğunu, bütün müttefiklerin bu saldırıyı kınadığını belirtti. Herhangi bir kimyasal silah kullanımının, uluslararası norm ve kuralların kabul edilemez bir ihlali olmakla birlikte insan hayatına da saygısızlık olduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO müttefikleri, Rusya'nın artık yanıtlaması gereken ciddi soruları olduğu konusunda hemfikir." dedi.