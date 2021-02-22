'Navigasyon' korkusu mahalleliyi isyan ettirdi! 'Camiye bile gidemiyoruz'

Türkiye’nin doğu illeri ve İran, Irak gibi ülkelerden Adana’ya yük getiren TIR şoförleri, Adana-İskenderun Otoyolu'ndan çıkıp D-400 Karayolu’na bağlanmak istediklerinde, navigasyonun yönlendirmesiyle kendilerini merkez Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesi’nin dar sokaklarında buluyor. Özellikle 6614 Sokak’ta yaşayan mahalle sakinleri, TIR şoförlerinin manevra yaptığı sırada evlerinin zarar görmesinden şikayet ediyor. TIR’lar, sokaktan geçtikleri sırada elektrik tellerine zarar verip, günler süren kesintilere de neden oluyor. Mahalleli, navigasyon sisteminde değişiklik yapılmasını ve sokaklarının ‘çıkmaz sokak’ olarak işaretlenmesini istiyor.

’10 GÜN BOYUNCA KARANLIKTA OTURDUM’

Evinde yalnız yaşayan Seher Sezgeç (80), sokaktaki elektrik direğinin zarar görmesi sonucu 10 gün boyunca elektriksiz kaldığını belirterek, "Bu yol çok dar. TIR’ların içerisinde bir alet var, burayı gösteriyormuş. Araçlar evimize çarpıyor. Canımız tehlikede. Ben 80 yaşında bir kadınım. Ben ölsem hesabını kim verecek? Çok korkuyorum. Elektrikler kesildi, 10 gün karanlıkta oturdum. Bu yoldan TIR’ların geçmesinden şikayetçiyiz. Geçmemelerini istiyoruz” diye konuştu.