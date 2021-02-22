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'Navigasyon' korkusu mahalleliyi isyan ettirdi! 'Camiye bile gidemiyoruz'

22.02.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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'Navigasyon' korkusu mahalleliyi isyan ettirdi! 'Camiye bile gidemiyoruz'

Türkiye’nin doğusundan Adana’ya yük getiren TIR şoförlerinin, navigasyonun yönlendirmesi sonucu girdiği dar sokakta yaşayan vatandaşlar, korku yaşıyor. TIR’ların evlerine ve elektrik direklerine çarpması sonucu mağduriyet yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, navigasyon sisteminde değişiklik yapılmasını ve sokaklarının ‘çıkmaz sokak’ olarak işaretlenmesini istiyor.

Türkiye’nin doğu illeri ve İran, Irak gibi ülkelerden Adana’ya yük getiren TIR şoförleri, Adana-İskenderun Otoyolu'ndan çıkıp D-400 Karayolu’na bağlanmak istediklerinde, navigasyonun yönlendirmesiyle kendilerini merkez Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesi’nin dar sokaklarında buluyor. Özellikle 6614 Sokak’ta yaşayan mahalle sakinleri, TIR şoförlerinin manevra yaptığı sırada evlerinin zarar görmesinden şikayet ediyor. TIR’lar, sokaktan geçtikleri sırada elektrik tellerine zarar verip, günler süren kesintilere de neden oluyor. Mahalleli, navigasyon sisteminde değişiklik yapılmasını ve sokaklarının ‘çıkmaz sokak’ olarak işaretlenmesini istiyor.

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’10 GÜN BOYUNCA KARANLIKTA OTURDUM’

Evinde yalnız yaşayan Seher Sezgeç (80), sokaktaki elektrik direğinin zarar görmesi sonucu 10 gün boyunca elektriksiz kaldığını belirterek, "Bu yol çok dar. TIR’ların içerisinde bir alet var, burayı gösteriyormuş. Araçlar evimize çarpıyor. Canımız tehlikede. Ben 80 yaşında bir kadınım. Ben ölsem hesabını kim verecek? Çok korkuyorum. Elektrikler kesildi, 10 gün karanlıkta oturdum. Bu yoldan TIR’ların geçmesinden şikayetçiyiz. Geçmemelerini istiyoruz” diye konuştu.

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‘SOKAĞIMIZIN ‘ÇIKMAZ SOKAK’ OLARAK İŞARETLENMESİNİ İSTİYORUZ’

Mahalle sakinlerinden Sefa Sinç (58) ise bu sorunun acilen çözüme kavuşturulup sokaklarının, navigasyon sisteminde çıkmaz sokak olarak gösterilmesini istediklerini ifade ederek, "Adana’ya gelen TIR’lar, otobandan çıkış yaptıklarında navigasyon onları bu sokağa yönlendiriyor. Zaman zaman TIR’lar bu sokakta arka arkaya sıralanıyor. Geri dönemiyorlar, ileri gidemiyorlar. Evlerin duvarlarına, elektrik direklerine çarpıyorlar. Sürekli elektrik kesintisi yaşanıyor. TIR’ların biri yansa, bu evlerin hepsi tehlikede” diye konuştu.

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‘CAMİYE BİLE GİDEMİYORUZ’

Kazım Çam (79) ise TIR’ların elektrik direklerine çarpması nedeniyle bazen küçük yangınlar çıktığına değinerek, "Korkumuzdan camiye bile gidemiyoruz. Şoförlere söyleyecek bir sözümüz yok ancak bu sistemin değiştirilmesi bu kadar zor mu?” dedi.

DHA

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