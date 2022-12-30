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Navigasyona uydu... Neye uğradığını şaşırdı "Mezarlık kapısını göçürdüler"

30.12.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te sürücüsünün navigasyon uygulamasına uyarak girdiği yolda kontrolden çıkan kamyon askıda kalarak mezarların üzerine düşmekten son anda kurtuldu.

Navigasyona uydu... Neye uğradığını şaşırdı "Mezarlık kapısını göçürdüler"

Kaza, Beşbinevler Mezarlığı’nda meydana geldi. C.A., idaresindeki kamyon, hafif rampa indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Ön kısımları istinat duvarında askıda kalan kamyon, 1,5 metreden mezarların üzerine düşmekten son anda kurtuldu.

"NAVİGASYON GÖSTERDİĞİ İÇİN BURAYA GİRDİM"

Vinç yardımıyla kamyonun bulunduğu yerden kurtarılma çalışmalarını izleyen C.A., ’’Navigasyon gösterdiği için buraya girdim’’ ifadelerini kullandı.

C.A., kurtarılan kamyonuyla yoluna devam etti.

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"MEZARLIK KAPISINI GÖÇÜRDÜLER"

Mezarlık Görevlisi Hasan Kıraca ise Beşbinevler Mezarlık kapısının araçların çarpmasından dolayı hasar gördüğünü belirterek, ’’Burası E-5’e benziyor. Tırlar geliyor. Mezarlık kapısını göçürdüler. Kaç defa tırları buradan geri çevirdim’’ diye konuştu. (İHA)

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Karabük mezarlık navigasyon kamyon

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