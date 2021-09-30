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  4. Navigasyonu dinleyip girdi, aracıyla taklalar atarak durabildi

Navigasyonu dinleyip girdi, aracıyla taklalar atarak durabildi

30.09.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de navigasyonun verdiği talimatlara göre ilerleyen sürücü, kaza yaptı. Sürücü, sokakta yol yerine merdivenlerin olduğunu fark etmeyince araçla birlikte taklalar atarak duvara çarptı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı.

Navigasyonu dinleyip girdi, aracıyla taklalar atarak durabildi

Dün akşam saat 19.00 sıralarında yaşanan kaza, Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta meydana geldi. Cep telefonundaki navigasyonun yönlendirmesine göre ilerleyen Osman Karaoğlan, navigasyonun gösterdiği sokağa döndü. Ancak haritada yol olarak görünen sokağın merdivenli olması nedeniyle kaza meydana geldi. Başak Sokak'a girmesiyle birlikte kontrolden çıkan araç merdivenlerde taklalar atarak durabildi.

KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLALAR ATTI

Duvara çarpan aracın sürücüsü, şans eseri yara almadan kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, sokakta ilerleyen otomobil dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla attığı görüldü.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ümraniye
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