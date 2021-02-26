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Navigasyonun yanlış yönlendirdiği TIR sürücüsü

26.02.2021 17:23 | Son Güncelleme:
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Navigasyonun yanlış yönlendirdiği TIR sürücüsü

Sinop'ta yanlış yönlendiren navigasyon nedeniyle Sinop Kalesi'nin altından geçemeyen saman yüklü TIR'ın sürücüsü polis ve zabıta ekiplerinden yardım istedi. Yanlış yola giren sürücünün zorlu anları obejktifler tarafından kare kare kayda alındı.

Saman yüklü 58 FN 277 plakalı tır Mardin’den Sinop’a doğru yola çıktı. Daha önce Sinop’a hiç gelmeyen tırın sürücüsü yolu bulmak için navigasyona güvendi. Navigasyonun yönlendirmesiyle yanlış yola giren tır dar sokaklarda ilerlemekte zorlandı. Yolun devamında ise Sinop Kalesi’ne takıldı.

POLİS EKİPLERİNİN YÖNLENDİRMESİYLE YOL TRAFİĞE AÇILDI

4 metre 35 santimetre yüksekliğe kadar araçların geçebildiği kalenin altından geçen yoldan saman yüklü tır geçemedi. Tırın orada tıkanması sonuncu yolun kapanması üzerine polis ve zabıta ekipleri olaya müdahale etti. Polis ekiplerinin yönlendirmesi sonucu tır kalenin yanında bulunan otoparka çekildi.

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Mahallede mahsur kalan tır samanın bir katının ayrı bir araca alınmasının ardından yoluna devam edebildi.

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İHA

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