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Nazarbayev’e Türk Konseyi ömür boyu onursal başkanı unvanı verildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 18:10 | Son Güncelleme

Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e Türk Konseyi ömür boyu onursal başkanı unvanı verildi.Türk Konseyi’nin kurulmasında ve bugünkü duruma gelmesinde büyük emeği olan Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ömür boyu Türk Konseyi’nin onursal başkanı oldu.

Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e Türk Konseyi ömür boyu onursal başkanı unvanı verildi.
Türk Konseyi’nin kurulmasında ve bugünkü duruma gelmesinde büyük emeği olan Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ömür boyu Türk Konseyi’nin onursal başkanı oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nursultan Nazarbayev’in, Kazakistan Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olarak Kazak devletinin inşasında, Kazakistan’ın Avrasya’nın kalbinde barışçı bir güç ve uluslararası arenada saygın bir ülke olarak kabul görmesinde en önemli rolü oynadığını ifade etti.
Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı-CICA sürecinin de Nazarbayev’in önerisiyle hayata geçirildiğini belirten Çavuşoğlu, “Nazarbayev, sadece Kazakistan’ın değil, Türk dünyasının da lideri olarak Türk dünyasını birleştirme çabalarına çok büyük katkılar sağlamıştır. Nitekim Türk Konseyi, Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in fikir babalığını yaptığı bir teşkilattır. Nazarbayev, 1992’den bu yana düzenlenen 15 Türk Devlet Başkanları Zirve’sinin tümüne katılmış ve Türk Konseyi’nin pek çok projesinin fikir babalığını yapmıştır. Kazakistan halihazırda, Türk Akademisi’ne ev sahipliği yapmakta ve Türk dünyası içindeki tarihi ve kültürel projelerin hayata geçirilmesinde öncü rol üstlenmektedir.
Kısa süre önce yayınladığı ‘Büyük Bozkırın Yedi Özelliği’ başlıklı makalesinde Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan’ın tarihi kökenine değinerek, Türk halklarının tarihte ortaklaşa yaşadıkları (bugünkü Kazakistan’ı da içine alan) büyük bozkırda insanlık tarihine ve medeniyetine yaptıkları katkıları tarihe not düşmüştür. Büyük lider Nursultan Nazarbayev’in tüm emek ve çabaları, yalnızca Kazak halkı tarafından değil, aynı zamanda Türk dünyasında her zaman derin bir saygı ve şükranla hatırlanacaktır. Bu itibarla, Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e, ‘Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı’ unvanın verilmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisi ve Türk Konseyi üye ülkeleri Devlet Başkanlarının oy birliğiyle kararlaştırılmıştır. Türk dünyasının aksakalı, Elbaşı Nazarbayev, bugün itibariyle fikir babası olduğu ve kuruluşunda büyük emekleri olan Türk Konseyi’nin ‘Ömür Boyu Onursal Başkanı’ olmuştur. Kendisini üye ülkelerimizin Devlet Başkanları adına saygıyla selamlıyorum, Türk dünyasına verdiği desteğin bir tecellisi olan bu unvanın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımladığı mesajda ise şu ifadeleri kullandı:
“#Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı, Türk Dünyasının Aksakalı #NursultanNazarbayev, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın teklifi üzerine, tüm üye ülkelerin devlet başkanlarının oybirliğiyle #TürkKonseyi’nin Ömür Boyu Onursal Başkanı oldu.”

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