Nazilli Belediye Başkanı Alıcık, FETÖ davasında hakim karşısına çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, FETÖ/PDY'ye ait Bank Asya'ya para yatırdığı gerekçesiyle örgüte üye olma suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada, ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık Alıcık, bankaya umreye gitmek için 4 bin TL yatırdığını onun haricinde hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi.

Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık hakkında, FETÖ'ye ait Bank Asya'ya para yatırdığı gerekçesiyle, TCK 314/2 maddesine göre terör örgütüne üye olma suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına MHP'nin Nazilli'de tekrar aday gösterdiği tutuksuz sanık Alıcık ile avukatlar katıldı. MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, İncirliova Belediye Başkanı MHP'li Gürşat Kale, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan ile partililer de duruşmayı izledi. Mahkeme heyetinin FETÖ'yle bağlantısı olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine sanık Alıcık, "Umreye gitmek için 2013 yılında bir firmayla anlaştık. Arkadaşlarıma bankaya para yatırmalarını söyledim. Bank Asya'ya 4 bin lira civarında para yatırıldı. Onun haricinde 10 yıllık başkanlık sürecinde yaklaşık 1 katrilyon lirayı bulan belediyenin parasıyla ilgili tüm hesaplarım ve kasadaki param devlet bankalarındadır. İstesem tek bir talimatla Nazilli Belediyesi'nin hesaplarını da Bank Asya'ya geçirebilirdim" diye konuştu.

'GÜLEN'İ ZİYARET ETMEDİM'

Çocuklarını kapatılan FETÖ okullarında okuttuğu yönünde iddialarla ilgili ise Haluk Alıcık, şöyle dedi:

"Çocuklarım ilkokulu devlet okulunda okudu. Daha sonra arkadaşları orada olduğu için Özel Aydınlık Koleji'ne yazdırdım. 17-25 Aralık'tan hemen sonra, büyük kızımı o okuldan aldım. Küçük kızımın TEOG sınavı olduğu için 1 yıl beklemek zorunda kaldım. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adli Öksüz'ün akrabası olan Nazillili gazeteci Erdal Şen'le, merhum Başbakan Adnan Menderes'in kitabını yazdıktan sonra bir etkinlik için Adnan Menderes Üniversitesi'ne geldiğinde tanıştım. İsabeylili olduğunu öğrendim. Kardeşi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanıydı. Kendisi Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde komşusuydu. Bana, 'AK Parti'ye geçseniz nasıl olur? Başbakanımız ve bakanlarla görüşebilirim' demişti. Tabii ben bu teklifi reddettim. ABD'de Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğim iddiası da asılsızdır. Ben ABD'ye bir kez gittim. Türk Milli Takımı ile gittim. 5 gün kaldık. Kafile nereye gittiyse, ben de oraya gittim. Kafileden hiç ayrılmadım."

'KIZIMA, EŞİMİN İSMİNİ VERDİM'

Mahkeme heyeti başkanı, Alıcık'a, kızlarından birinin isminin Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından konulduğu iddiasını da sordu. Alıcık, "Üç evladım var. Kızlarıma annemin, kayınvalidemin ve eşimin adlarını verdim. Çocuğumun isminin Pensilvanya'dan konulduğu iddiası doğru değildir" yanıtını verdi. Dava, 5 Aralık Çarşamba gününe ertelendi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞİM OLMAZ'

Aydın Adliye Sarayı önünde açıklama yapan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Ben hayatım boyunca, böyle bir davadan hakim karşısına çıkmak istemezdim. Benim terör örgütüyle işim olmadı, olmaz da. Ben Türk milliyetçisi, Ülkücü bir kardeşinizim. Bu Harekete 14 yaşında gönül verdim. Yaşamın boyunca 'Vatanım, bayrağım, ülkem' dedim. 'Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan' ülküsünden hayatta ayrılmadım. Ama asılsız ihbarlarla, sağdan soldan söylentilerle açılan bir dava. Allah'a şükür verilemeyecek bir hesabımız yok. Yüce Türk adaletine savunmamızı verdik. Her şey güzel olacak. Beni yalnız bırakmayan belediye başkanlarıma ve partililerime teşekkür ederim. Birlikteliğimizi göstermemiz önemliydi. Bu işin siyasi boyutunda olanlar da bir gün Allah'a hesap vereceklerini unutmasınlar."

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