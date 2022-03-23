Nazilli'de deprem mi oldu? 23 Mart Çarşamba Aydın son dakika deprem açıklaması! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 23 Mart 2022 Çarşamba

23 Mart Çarşamba günü saat 08.53'de Aydın Nazilli'de deprem meydana geldi. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi. Aydın son dakika deprem açıklaması ile Kandilli Rasathanesi son depremler haberimizde yer verdik.

23 MART ÇARŞAMBA NAZİLLİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi, saat 08.53 Aydın, Bekirler-Nazilli'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 4.7 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise depremin şiddeti 3.9 olarak duyuruldu.

AFAD'ın verilerine göre deprem 7.00 km derinlikte gerçekleşti.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

