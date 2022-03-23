HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nazilli'de deprem mi oldu? 23 Mart Çarşamba Aydın son dakika deprem açıklaması! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 23 Mart 2022 Çarşamba

Nazilli'de deprem mi oldu? 23 Mart Çarşamba Aydın son dakika deprem açıklaması! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 23 Mart 2022 Çarşamba

23.03.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Mart Çarşamba günü Aydın, Nazilli'de deprem olduğu yönünde Twitter kullanıcılarının paylaşımları sonrası Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması geldi. Bu kapsamda Nazilli'de deprem mi oldu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Aydın son dakika deprem açıklaması ile Kandilli Rasathanesi 23 Mart Çarşamba son depremler listesi...

Nazilli'de deprem mi oldu? 23 Mart Çarşamba Aydın son dakika deprem açıklaması! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 23 Mart 2022 Çarşamba

23 Mart Çarşamba günü saat 08.53'de Aydın Nazilli'de deprem meydana geldi. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi. Aydın son dakika deprem açıklaması ile Kandilli Rasathanesi son depremler haberimizde yer verdik.

23 MART ÇARŞAMBA NAZİLLİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi, saat 08.53 Aydın, Bekirler-Nazilli'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 4.7 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

23 Mart Çarşamba Aydın'da deprem mi oldu?

23 Mart Çarşamba Aydın'da deprem mi oldu?

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise depremin şiddeti 3.9 olarak duyuruldu.

AFAD'ın verilerine göre deprem 7.00 km derinlikte gerçekleşti.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

23 Mart Çarşamba Aydın'da deprem mi oldu?

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildiBursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son dakika: AB'nin 'askeri hamlesine' Türkiye'den sert yanıtSon dakika: AB'nin 'askeri hamlesine' Türkiye'den sert yanıt
Anahtar Kelimeler:
deprem Aydın Nazilli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıktı! Hastanenin 5.katından atladı

'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıktı! Hastanenin 5.katından atladı

Meteorolojiden 22 il için uyarı! Kuvvetli olacak...

Meteorolojiden 22 il için uyarı! Kuvvetli olacak...

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Sözleri gündem yarattı: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz

Sözleri gündem yarattı: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.