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Nazlı Ilıcak'a Erdoğan'a hakaretten hapis!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 12:42 | Son Güncelleme

FETÖ’nün medya yapılanması davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanının aleyhinde yorumlar yaparak alenen hakarette bulunduğu gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nazlı Ilıcak'a Erdoğan'a hakaretten hapis!

FETÖ’nün medya yapılanması davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak’ın 23 Şubat 2016 tarihinde twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakarette bulunduğu iddiasıyla “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka suçtan hükümlü sanık Nazlı Ilıcak cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlanırken, sanık avukatı Kemal Ertuğ Derin de salonda hazır bulundu.

"TÜM DÜŞÜNCEMİ AKTARMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Sanık Nazlı Ilıcak savunmasında, “Ben cezaevine girdikten sonra kendi hesabım ele geçirilmiş, ayrıca cezaevine girmeden önce de benim adıma sahte hesaplar bulunmaktaydı. Söz konusu tweet benimle alakalıdır. Benim hakkımda Cumhurbaşkanına yönelik olarak açılmış hakaret davaları bulunmaktadır. Ayrıca avukatım gezi olayları sırasında Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edenlere karşı yazdığım 2 makalemi dosyaya sunmuştur. Yazılarımda bu tahkim ve şiddet içerikli söylemleri kınadığım görülmektedir. Benim tweetim başkasına cevap niteliğinde yazılmıştır. Ayrıca ben barış sürecine inanan bir kimseyim, barış sürecinde Selahattin Demirtaş’a katil denmesi nedeniyle söz konusu tweeti attım. Twitter’da en fazla 145 vuruş ile yazı yazabildiğimiz için tüm düşüncemi aktarmam mümkün değildir. Ayrıca barış sürecini başlatan kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylemek istedim” dedi.

Avukatı da söz alarak müvekkilinin beraatini istedi. Esas hakkındaki son savunması sorulan sanık Nazlı Ilıcak, “Beraatimi talep ederim” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Nazlı Ilıcak’ı “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu cezayı ertelemedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Nazlı Ilıcak hakkında 23 Şubat 2016 tarihinde twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik alenen hakarette bulunduğu gerekçesiyle “cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
nazlı ılıcak FETÖ Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
NASIL BİR HAKARET ETMİŞ ACABA?VEYA YAZININ YAZILDIĞI O HESAP KİME AİT KONTROL EDİLMİŞ Mİ? VEYA SİTEDEN ONAY GELMİŞ Mİ? HUKUKUMUZ DA AYNEN EKONOMİMİZ GİBİ AYAKLAR ALTINDA! GERÇEK MÜSLÜMANLARIN ALLAH KORKUSU VARDIR!İLAHİ ADALETTEN NASIL KURTULACAĞIZ?
nazlı, çok dürüstsünüz ya; acaba kocan kemal ılıcak neden ölmüştü, ölümüne sebep ne idi? açıklayan varmı. ben biraz açıklayayım, tercüman gazetesinin sahibi olduğu dönemlerde yapmış olduğu yolsuzluklar su yüzüne çıkınca üzüntüden beyin kanaması imiş.
nazlı hanım, çok dürüstsünüz ya; acaba kocan kemal ılıcak neden ölmüştü, ölümüne sebep ne idi? açıklayan varmı. ben biraz açıklayayım, tercüman gazetesinin sahibi olduğu dönemlerde yapmış olduğu yolsuzluklar su yüzüne çıkınca üzüntüden beyin kanaması imiş. servetinizin kaynağı ne olabilir.
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