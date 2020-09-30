HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. NBA 2K21 PS5 ve Xbox Series X çıkış tarihi belli oldu!

NBA 2K21 PS5 ve Xbox Series X çıkış tarihi belli oldu!

OYUN HABERLERİ  | 30.09.2020 11:03 | Son Güncelleme

NBA 2K21 PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S'e geliyor. Popüler basketbol oyunu 2K21'in geliştiricisi 2K Sports, Twitter hesabından yaptığı açıklamada NBA 2K21'in PS5, Xbox Series X ve Series S için çıkış tarihini açıkladı. Açıklamaya göre Xbox oyuncuları, oyuna PlayStation oyuncularından daha erken erişecek.

NBA 2K21 PS5 ve Xbox Series X çıkış tarihi belli oldu!

NBA 2K21, eylül ayında piyasaya sürüldü. PlayStation 4 ve Xbox One oyun konsollarına sunulan oyunun yeni nesil oyun konsollarına da çıkış yapacağı söylendi. Sony'nin PlayStation 5, Microsoft'un Xbox Series X ve Xbox Series S'in satışa sunulacağı tarihleri açıklamasıyla birlikte 2K21'in de yeni nesil oyun konsollarına geleceği tarih merak ediliyordu. Bu merak, oyunun geliştiricisi 2K Sports tarafından giderildi.

İŞTE PS5 VE XBOX SERİES X İÇİN NBA 2K21 ÇIKIŞ TARİHİ

2K Sports, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile NBA 2K21'in PS5, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkış tarihini duyurdu. Açıklamaya göre NBA 2K21, 10 Kasım'da Xbox Series X ve Xbox Series X oyun konsollarına sunulacak. PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition için ise iki aşamalı bir tarih söz konusu. 12 Kasım'da ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore’de, 19 Kasım'da ise Türkiye dahil tüm pazarlarda PS5 platformu için NBA 2K21 indirilebilir olacak.

2K21'in çıkış tarihi aslında pek de sürpriz olmadı. Zira her iki konsolun global pazarda satışa sunulmasıyla birlikte NBA 2K21'in yeni nesil konsollara geleceği tahmin ediliyordu. Açıklanan tarihler de bunu kanıtlar nitelikte. Çünkü tarihler, oyun konsollarının çıkış tarihleri ile birebir aynı. Peki ya fiyatlar nasıl?

YENİ NESİL KONSOLLARLA FİYAT ARTTI

Yeni nesil oyun konsolları için NBA 2K21'in fiyatı önceki nesiller için çıkan sürümden 10 dolar daha pahalı olacak. Fakat önceki nesil konsol oyuncuları NBA 2K21 Mamba Forever sürümünü satın alarak NBA 2K21’i yeni nesil sürüme yükseltebiliyor. Çapraz platform desteği ise maalesef mevcut değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
Zam sonrası fiyatlar ne kadar değişti? İşte yeni fiyatlarZam sonrası fiyatlar ne kadar değişti? İşte yeni fiyatlar
2020 umre tarihleri açıklandı! 2020 umre tarihleri açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahneler! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahneler! Sosyal medyayı salladı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
FIFA 21'in en iyi 10 futbolcusu belli oldu!
FIFA 21'in en iyi 10 futbolcusu belli oldu!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kısa süreliğine ücretsiz oldu!
Kısa süreliğine ücretsiz oldu!
Popüler oyundan 2 milyon kişi engellendi!
Popüler oyundan 2 milyon kişi engellendi!
Diğer Haberler
EA Play Xbox Game Pass Ultimate'a dahil oluyor! Tarihi belli oldu
İki ayrı 'gücün' birleşeceği tarih belli oldu!
PlayStation Store zammı sonrası oyun fiyatları ne kadar değişti?
Zam sonrası fiyatlar ne kadar değişti? İşte yeni fiyatlar
Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies tanıtım tarihi belli oldu!
'Zombilerin soğuk savaşı' için geri sayım başladı!
Travis Scott'tan PlayStation 5 pozu!
Ünlü isimden kıskandıran paylaşım!
FarmVille 11 yılın ardından oyunculara veda ediyor!
Bir dönemin efsanesi için flaş karar! Fişi çekiliyor
Efsane geri dönüyor: Football Manager 2021'in çıkış tarihi açıklandı!
Futbolseverlerin beklediği müjde geldi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.