NBA 2K21 PS5 ve Xbox Series X çıkış tarihi belli oldu!

NBA 2K21, eylül ayında piyasaya sürüldü. PlayStation 4 ve Xbox One oyun konsollarına sunulan oyunun yeni nesil oyun konsollarına da çıkış yapacağı söylendi. Sony'nin PlayStation 5, Microsoft'un Xbox Series X ve Xbox Series S'in satışa sunulacağı tarihleri açıklamasıyla birlikte 2K21'in de yeni nesil oyun konsollarına geleceği tarih merak ediliyordu. Bu merak, oyunun geliştiricisi 2K Sports tarafından giderildi.

İŞTE PS5 VE XBOX SERİES X İÇİN NBA 2K21 ÇIKIŞ TARİHİ

2K Sports, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile NBA 2K21'in PS5, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkış tarihini duyurdu. Açıklamaya göre NBA 2K21, 10 Kasım'da Xbox Series X ve Xbox Series X oyun konsollarına sunulacak. PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition için ise iki aşamalı bir tarih söz konusu. 12 Kasım'da ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore’de, 19 Kasım'da ise Türkiye dahil tüm pazarlarda PS5 platformu için NBA 2K21 indirilebilir olacak.

2K21'in çıkış tarihi aslında pek de sürpriz olmadı. Zira her iki konsolun global pazarda satışa sunulmasıyla birlikte NBA 2K21'in yeni nesil konsollara geleceği tahmin ediliyordu. Açıklanan tarihler de bunu kanıtlar nitelikte. Çünkü tarihler, oyun konsollarının çıkış tarihleri ile birebir aynı. Peki ya fiyatlar nasıl?

YENİ NESİL KONSOLLARLA FİYAT ARTTI

Yeni nesil oyun konsolları için NBA 2K21'in fiyatı önceki nesiller için çıkan sürümden 10 dolar daha pahalı olacak. Fakat önceki nesil konsol oyuncuları NBA 2K21 Mamba Forever sürümünü satın alarak NBA 2K21’i yeni nesil sürüme yükseltebiliyor. Çapraz platform desteği ise maalesef mevcut değil.

