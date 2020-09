NBA 2K21 PS5 ve Xbox Series X çıkış tarihi belli oldu!

NBA 2K21, eylül ayında piyasaya sürüldü. PlayStation 4 ve Xbox One oyun konsollarına sunulan oyunun yeni nesil oyun konsollarına da çıkış yapacağı söylendi. Sony'nin PlayStation 5, Microsoft'un Xbox Series X ve Xbox Series S'in satışa sunulacağı tarihleri açıklamasıyla birlikte 2K21'in de yeni nesil oyun konsollarına geleceği tarih merak ediliyordu. Bu merak, oyunun geliştiricisi 2K Sports tarafından giderildi.

2K Sports, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile NBA 2K21'in PS5, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkış tarihini duyurdu. Açıklamaya göre NBA 2K21, 10 Kasım'da Xbox Series X ve Xbox Series X oyun konsollarına sunulacak. PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition için ise iki aşamalı bir tarih söz konusu. 12 Kasım'da ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore’de, 19 Kasım'da ise Türkiye dahil tüm pazarlarda PS5 platformu için NBA 2K21 indirilebilir olacak.

