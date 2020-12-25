NBA Yıldızı Shaquille O'neal'ın Ferrari F355 Spider'ı satılıyor!

Standart haliyle bile oldukça değerli olan 1998 yapımı bir F355 Spider, istek üzerine fazlasıyla özelleştirilmiş. Bu İtalyan aygırının içerisinde de çok daha fazla detay sizlere sunuluyor.

NBA YILDIZI SHAQUILLE O'NEAL'IN FERRARI F355 SPİDER'I SATILIYOR!

Teori de 216 cm uzunluğa sahip olan Shaq'ın bu araca sığması imkansız gibi gelebilir. Ancak ünlü oyuncu, uzun yıllar bu aracı kullanıyor. Bunun için aracın içerisinde oyuncuya özel bir alan açılmış.Bu ekstra alan için ödeme yapmak isteyen ünlü oyuncuyu kırmayan marka, aracın yakıt tankını arkadan ön tarafa taşımış. Kumaş tavan ile gelen modelin, Superman logolu bir çift koltuğu dikkatlerden kaçmıyor.

TASARIMDA NELER VAR?

Gümüş bir renge sahip olan F355 Spider; 19 inç büyüklüğünde Giovanna jantlar ile geliyor. Jantların hemen arkasında Brembo kaliperler kullanılmış. Model 3.5 litrelik V8 motor ile geliyor. 380 bg güç üreten model 363 Nm tork değeri üretiyor. Altı ileri manuel şanzımana sahip olan otomobil, 0-100 km/sa hızlanmasını 5 saniyenin altında tamamlıyor. Model şu an için sadece 11.900 kilometrede. Satılması için istenen rakam ise 35.000 Dolar.



