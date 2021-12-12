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Ne Antalya, ne Adana, ne de Muğla! İşte Türkiye'nin en sıcak şehri

12.12.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de en yüksek sıcaklığın yaşandığı ili açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 ve 11 Aralık tarihlerinde termometrenin 25 dereceyi gördüğüne vurgu yaptı. Bu açıklama, Aralık ayında yazdan kalma günler yaşayan Antalya'yı ve kavurucu sıcaklarıyla ünlü Adana'yı akıllara getirse de sonuçlar bambaşka bir ili işaret etti. Açıklanan verilere göre ülkemizde en yüksek sıcaklık yaşayan il Bartın olarak kayıtlara geçti.

Ne Antalya, ne Adana, ne de Muğla! İşte Türkiye'nin en sıcak şehri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 10 Aralık Cuma günü Bartın Türkiye’nin en sıcak şehri olurken, 11 Aralık Cumartesi günü de Türkiye’deki en yüksek sıcaklık 25 derece ile Bartın'da ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bartın 10 ve 11 Aralık tarihlerinde yurt genelinde en yüksek sıcaklığın kaydedildiği il oldu.

SAHİLLERE AKIN ETTİLER

Kentte sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahil bölgelerine akın etti. Bazı vatandaşlar kumsalda oturarak güneşin ve güzel havanın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar da yürüyüş yaptı.

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BARTIN'I RİZE VE KOCAELİ İZLEDİ

11 Aralık Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın kaydedildiği ikinci il 24,2 derece ile Rize Çayeli, üçüncü il ise 23,6 derece ile Kocaeli Kartepe olarak kayıtlara geçti.

EN DÜŞÜK SICAKLIK İSE ARDAHAN'DA

Türkiye’de sıcaklığın en düşük olduğu bölge ise eksi 10,3 derece ile Ardahan Göle oldu.

İHA

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Bartın
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