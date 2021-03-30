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Ne ilk ne de son! Metroya paltoyla geldi, soyunarak çıktı

30.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova'nın başkentindeki Kotelniki metro istasyonunda kaydedilen viral görüntüde, kadının uzun bir paltoyla geldiği daha sonra ise yavaş yavaş soyunduğu görülüyor. Güvenlik kamerasını izleyen bir yetkili, bu görüntüler karşısında şaşkın olduklarını, kadının kimliğinin henüz belirlenmediğini ancak bunun bir tanıtım çekimi olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Ne ilk ne de son! Metroya paltoyla geldi, soyunarak çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'da gizemli bir kadının tavırları ağızları açık bırakan türdendi. Kadının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, neredeyse bütün dünya medyasında haber oldu.

Kotelniki metro istasyonunda kaydedilen viral görüntüde, kadının uzun bir paltoyla geldiği görülürken, yavaş yavaş soyunduğu anlar dikkat çekti.

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''REKLAM ÇEKİMİ OLABİLİR''

Güvenlik operatörü bunun bir reklam çekimi olabileceğini söylerken, metroda ara sıra böyle durumların yaşandığını söyledi.

Öte yandan geçen yıl Londra'da bir iç çamaşırı modeli de, pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı olduğu sırada en işlek caddelerden birine çıkmış kendince gösteri yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya

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