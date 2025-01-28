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Ne kadar az o kadar iyi! Aşırı ekran maruziyeti ciddi sorunlara yol açıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.01.2025 13:01
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Günümüzde çocuklar, ekran başında uzun saatler geçiriyor. Ekran kullanımı, 8-12 yaş arasında günlük 4-6 saat, ergenlerde ise 9 saate kadar çıkabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Özge Yendur, aşırı ekran maruziyetinin ciddi sorunlara yol açabileceğini belirterek, okul başarısında düşüş, uyku bozukları ve psikososyal sorunların bunlardan bazıları olduğuna dikkat çekti.

Ne kadar az o kadar iyi! Aşırı ekran maruziyeti ciddi sorunlara yol açıyor

Özellikle hafta sonları, ara tatiller ve yaz tatili gibi çocukların evde olduğu sürelerin arttığı dönemlerde ekran kullanımının sınırlandırılmasının önemi yeniden gündeme geliyor. 8-12 yaş aralığındaki çocukların günde 4 ila 6 saat ekran başında kalabildiğini kaydeden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Dr. Özge Yendur, “Ekran süresinin doğru şekilde sınırlandırılmaması, okul başarısında düşme, uyku bozuklukları, aile ve arkadaşlarla etkileşimin azalması, dişik benlik algısı, daha az fiziksel aktiviteyle birlikte obezite ve psiko-sosyal sorunlara neden olabilmektedir. Üstelik çocuklar ekran aracılığıyla uygunsuz içerik, siber zorbalık, yanıltıcı reklamlar ve şiddete maruz kalabilmektedir” diye konuştu.

OKUL ÇAĞINDA EKRAN SÜRESİ TAKİP EDİLMELİ

TELEFON EKRAN

Amerikan Pediatri Akademisi'nin önerisine göre 0-18 ay arasındaki bebeklerin sadece yakınlarıyla görüşmek için görüntülü konuşma amacıyla ekranı kullanabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Özge Yendur, “18-24 ay arasında eğitim amaçlı olan içerikler ebeveynler eşliğinde izlenebilir. 2-5 yaş arasında ise hafta içi muhakkak günlük kullanım saati 1 saat ile sınırlandırılmalıdır. 6 yaş ve üzerinde ise sağlıklı alışkanlıklar edinilmeli. Aileler ise ekran süresini takip etmeye devam etmeli. Hafta sonu 3 saate kadar izin verilebilir” dedi.

AİLELER, ÇOCUKLARINA DOĞRU ÖRNEK OLMALI

Uzm. Dr. Özge Yendur, ailelere şu önerilerde bulundu: “Özellikle yatmadan 1-2 saat önce ekran maruziyetini ortadan kaldırmak, aile yemekleri esnasında dijital aygıtları uzaklaştırmak, çocukla birlikte izlenecek içeriklere karar vermek önem taşımaktadır. Ayrıca çocuklarda spor, sanat ve müzik gibi aktiviteleri teşvik etmek, yaşa uygun içerikler seçerek birlikte izlemek ve her şeyden önce onlara örnek olmak ailelerin en büyük görevi olmalıdır. Çocukların edinmesini istenilen her sağlıklı alışkanlıkta olduğu gibi bunda da onlara doğru örnek olmak gerekmektedir. Ekranlar hayatımızda kalıcı ama doğru rehberlikle sağlıklı kullanımı mümkün. Çocuğun gelişimini desteklemek için ekran sürelerini yönetmek ailenin sorumluluğudur.”

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
ekran telefon
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