KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Ne kadar üşengeç birisin?

Hadi itiraf edelim, hepimizin içinde biraz üşengeçlik var! Bazen yataktan çıkmak Everest’e tırmanmak gibi geliyor, bazen de en basit işi bile yarına bırakıyoruz. Peki senin üşengeçlik seviyen ne kadar yüksek?

Ne kadar üşengeç birisin?

Haydi birlikte bakalım!

Ne kadar üşengeç birisin?

1/8

Sabah alarm çaldığında ilk tepkin nedir?

Sabah alarm çaldığında ilk tepkin nedir?
Hemen kalkarım, yoksa günüm çöp olur.
1-2 kere erteleyip kalkarım.
Alarmı 10 kez ertelerim.
Telefonu sessize alıp uyumaya devam ederim.
2/8

Buzdolabında yemek yok, çok acıktın. Ne yaparsın?

Buzdolabında yemek yok, çok acıktın. Ne yaparsın?
Hemen dışarı çıkıp yemek alırım.
Dolaptakilerle bir şeyler uydururum.
Sipariş veririm.
Açlıktan kıvranırım ama yine de kalkıp markete gitmem.
3/8

Telefonun şarjı %5. Ne yaparsın?

Telefonun şarjı %5. Ne yaparsın?
Hemen şarja takarım.
Biraz daha idare ederim ya.
%1’e kadar beklerim.
Kapanırsa kapansın, uğraşamam.
4/8

Ütü yapılması gereken kıyafetlerin var. Ne yaparsın?

Ütü yapılması gereken kıyafetlerin var. Ne yaparsın?
Hemen ütülerim.
Önemli günlerde ütülerim.
Ütüsüz de giyerim.
Asla ütü yapmam, kırışık modaymış gibi davranırım.
5/8

Bu eşyalardan hangisi favorin?

Kitap ayracı
Hoparlör
Kulaklık
Kumanda
6/8

Evde temizlik zamanı geldi diyelim! Ne yaparsın?

Evde temizlik zamanı geldi diyelim! Ne yaparsın?
Hemen başlarım, iş bitsin.
Parça parça yaparım.
Ertelerim, bir gün yaparım.
Misafir gelirse anca toplarım.
7/8

Hadi bu dizilerden birini seç bakalım!

Coupling
How I Met Your Mother
Friends
Seinfeld
8/8

Son olarak, bitirmeyi planladığın bir kitap var. Ne yaparsın?

Son olarak, bitirmeyi planladığın bir kitap var. Ne yaparsın?
Vakit ayırıp okurum.
Yavaş yavaş okurum.
Yarısında bırakırım.
Kitaplığı süsler, hiç başlamam.
Anahtar Kelimeler:
yat Ütü kıyafet Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.