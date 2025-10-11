Ne kadar üşengeç birisin?

1/8
Sabah alarm çaldığında ilk tepkin nedir?
Hemen kalkarım, yoksa günüm çöp olur.
1-2 kere erteleyip kalkarım.
Telefonu sessize alıp uyumaya devam ederim.
2/8
Buzdolabında yemek yok, çok acıktın. Ne yaparsın?
Hemen dışarı çıkıp yemek alırım.
Dolaptakilerle bir şeyler uydururum.
Açlıktan kıvranırım ama yine de kalkıp markete gitmem.
3/8
Telefonun şarjı %5. Ne yaparsın?
Biraz daha idare ederim ya.
Kapanırsa kapansın, uğraşamam.
4/8
Ütü yapılması gereken kıyafetlerin var. Ne yaparsın?
Önemli günlerde ütülerim.
Asla ütü yapmam, kırışık modaymış gibi davranırım.
5/8
Bu eşyalardan hangisi favorin?
6/8
Evde temizlik zamanı geldi diyelim! Ne yaparsın?
Hemen başlarım, iş bitsin.
Ertelerim, bir gün yaparım.
Misafir gelirse anca toplarım.
7/8
Hadi bu dizilerden birini seç bakalım!
8/8
Son olarak, bitirmeyi planladığın bir kitap var. Ne yaparsın?
Kitaplığı süsler, hiç başlamam.