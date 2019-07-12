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"Ne mutlu bana, bir kardeşim vatan için gazi, diğeri şehit"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:13 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Meydanlara çıkın" çağrısıyla İstanbul Çengelköy'de darbecilere karşı direnmek için çıktığı sırada bir kardeşi şehit, diğeri gazi olan Okan Esen, onlarla gurur duyuyor - Okan Esen: "Biz Türk milleti olarak vatanımıza, milletimize bağlı insanlarız. Ne mutlu bana, bir kardeşim vatan için gazi, diğeri şehit. Allah bir daha bizlere böyle olaylar yaşatmasın ama yaşanırsa da hiç düşünmeden canımızı bu vatan için seve seve veririz"

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla İstanbul Çengelköy'de darbecilere karşı direnmek için çıktığı sırada bir kardeşi şehit, diğer kardeşi gazi olan Okan Esen, onlarla gurur duyuyor.

FETÖ darbe girişiminin olduğu yıl Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde bir fabrikada çalışan Kahramanmaraşlı 36 yaşındaki Gökhan Esen, Çengelköy'de annesi Gülperi Esen ile birlikte yaşayan kardeşi Volkan Esen'i bayram izni dolayısıyla ziyarete gitti.

Televizyonda hareketliliğin yaşandığı haberini izleyen iki kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Meydanlara çıkın" çağrısı üzerine, o dönemde Ataşehir'de yaşayan ağabeyi Okan Esen ile telefonda görüşerek sokağa çıktı.

Çengelköy Meydanı'nda darbecilere karşı direnmeye giden kardeşlerden 29 yaşındaki Volkan Esen, darbecilerin ateş etmesi sonucu bacağından yaralandı. Bir yakını ile kardeşini hastaneye gönderen 36 yaşındaki Gökhan Esen ise Çengelköy karakolu önünde devam eden çatışmada ağır yaralandı, etraftakiler hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'den yola çıkan Okan Esen ise bir süre haber alamadığı kardeşlerinin izine Ümraniye Devlet Hastanesinde rastladı.

Hastanede iki kardeşinin de ameliyathanede olduğunu öğrenen ağabey, bir kardeşine kavuşurken diğer kardeşini ise şehit olduğu haberini aldı.

Ağabey Esen, AA muhabirine, şehit kardeşi Gökhan ve gazi kardeşi Volkan Esen'in 15 Temmuz gecesi vatan aşkıyla evden çıktıklarını söyledi.

Meydana indikleri ilk sırada küçük kardeşi Volkan'ın bacağından vurulduğunu, Gökhan'ın ise kardeşini hastaneye gönderdikten sonra başka yaralılara yardım etmek için öne atıldığı sırada yaralandığını öğrendiğini kaydetti.

Kardeşlerinden bir süre haber alamadığını anlatan Esen, "Nerede olduklarını araştırırken en son Ümraniye Devlet Hastanesi'nde olduklarını öğreniyorum. Hastane giriş kayıtları var ancak nerede oldukları belli değil. Ameliyathanede olduklarını öğrendim. Sabaha karşı 7'ye doğru bacağından vurulan kardeşim ameliyathaneden çıktı. Onu odasına yerleştirdik ve yarım saat sonra diğer kardeşimin şehit olduğu bilgisi verildi." diye konuştu.

Her iki kardeşinin de vatan aşkıyla korku bilmeden kahraman vatanlarını savunduklarını anlatan Esen, şunları kaydetti:

"Şehit kardeşimin vatan sevgisi çok büyüktü, hiç düşünmez, geri durmazdı. Korkusu yoktu, öyle kavgaya girer de kendisine bir şey olur diye çekinmezdi. Nitekim de bunda da çekinmedi ve hiç düşünmeden çıktılar. Ama birinin dönüşü olmadı.

Allah'a şükür gazi kardeşim 6,7 ameliyat geçirdi şimdi iyi. Biz Türk milleti olarak vatanımıza, milletimize bağlı insanlarız. Ne mutlu bana, bir kardeşim vatan için gazi, diğeri şehit. Allah bir daha bizlere böyle olaylar yaşatmasın ama yaşanırsa da hiç düşünmeden canımızı bu vatan için seve seve veririz."

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi gazi şehit

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