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  4. Ne olduğu önce anlaşılamadı! Dev böcek dehşete düşürdü

Ne olduğu önce anlaşılamadı! Dev böcek dehşete düşürdü

05.05.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Brisbane kentindeki bir ilkokulun inşaat halindeki bölümünde çalışma yapan işçiler, yaptıkları buluş karşısında şaşkına döndü. İlk bakışta ne olduğu anlaşılamayan devasa güve ağırlığı nedeniyle uçamayacak haldeydi.

Ne olduğu önce anlaşılamadı! Dev böcek dehşete düşürdü

Avustralya'nın Brisbane kentindeki Mount Cotton Eyalet Okulu'nun yakınlarında bir esnaf tarafından bulunan devasa güve görenleri dehşete düşürdü.

İKİ YUMRUK BÜYÜKLÜĞÜNDE

Okul şantiyesinde müdür olan Meagan Steward, ''Bu inanılmaz bir şeydi. İki yumruğumuzu bir araya getirdiğimizde ancak onun büyüklüğünü yakalayabiliyorduk. Birkaç fotoğraf çektikten sonra onu doğal ortamına bıraktık ve bu harika keşfi tabii ki sosyal medyadan paylaştık'' şeklinde konuştu.

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KANAT AÇIKLIĞI 25 SANTİMETRE

Güvenin kanat açıklığı 25 santimetre, ağırlığı da 30 gramı bulduğu söylendi. Dev güve, Queensland Müzesi’nin entomoloji başkanı Dr. Christine Lambkin tarafından bir ağaç güvesi olarak tanımlandı.

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Avustralya

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