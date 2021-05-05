Ne olduğu önce anlaşılamadı! Dev böcek dehşete düşürdü

Avustralya'nın Brisbane kentindeki Mount Cotton Eyalet Okulu'nun yakınlarında bir esnaf tarafından bulunan devasa güve görenleri dehşete düşürdü.

İKİ YUMRUK BÜYÜKLÜĞÜNDE

Okul şantiyesinde müdür olan Meagan Steward, ''Bu inanılmaz bir şeydi. İki yumruğumuzu bir araya getirdiğimizde ancak onun büyüklüğünü yakalayabiliyorduk. Birkaç fotoğraf çektikten sonra onu doğal ortamına bıraktık ve bu harika keşfi tabii ki sosyal medyadan paylaştık'' şeklinde konuştu.

KANAT AÇIKLIĞI 25 SANTİMETRE

Güvenin kanat açıklığı 25 santimetre, ağırlığı da 30 gramı bulduğu söylendi. Dev güve, Queensland Müzesi’nin entomoloji başkanı Dr. Christine Lambkin tarafından bir ağaç güvesi olarak tanımlandı.

