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  4. Ne olduğunu anlayamadı! Yolda yürürken bacağından vuruldu

Ne olduğunu anlayamadı! Yolda yürürken bacağından vuruldu

16.10.2023 22:03 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Yolda yürüyen şahıs, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

Ne olduğunu anlayamadı! Yolda yürürken bacağından vuruldu

Olay, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Servet Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen D.Ö., henüz bilinmeyen nedenle bir kişi tarafından bacağından vuruldu. D.Ö., kanlar içinde yere yığılırken şüpheli şahıs ise kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Darıca Osmangazi silah

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