Ne olduğunu anlayamadı! Yolda yürürken bacağından vuruldu

Olay, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Servet Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen D.Ö., henüz bilinmeyen nedenle bir kişi tarafından bacağından vuruldu. D.Ö., kanlar içinde yere yığılırken şüpheli şahıs ise kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.





