Ne olduğunu çok geç anladılar: Az kalsın penisinden oluyordu

Avustralya'da yaşanan ilginç olayda 57 yaşındaki adam çok nadir görülen saç turnike sendromu yüzünden az daha penisini kaybediyordu. Sünnetsiz olan adam, sünnet derisinin altında biriken kılları fark etmediğinden ötürü zaman içinde oradan biriken kıllar penisinin etrafını sararak kan dolaşımını neredeyse durduracak hale gelmişti.

SON ANDA FARKEDİLDİ

Ağrı ve şişlik şikayetleriyle doktora giden adamın yaşadığı durum ilk başta tespit edilemedi. Adamın ağrısını kesmek ve şişliğin inmesi için bazı ilaçlar verildi. Ancak adamın semptomu daha da kötüleşmeye başladığında yapılan detaylı inceleme sonucu, saç turnike sendromu tespit edildi.

SÜNNET EDİLDİ

Doktorlar hem sünnet olmadığı için hem de hijyene dikkat etmediği sünnet derisi altında biriken kıl, mikrop ve bakterilerin neden olduğu durumun düzeltmek için adamı acil ameliyata aldı. Ameliyatla birlikte sünnet de yapıldı. Yapılan ameliyat sonrası penis fonksiyonları kurtarılmış olsa da şeklinde bazı bozukluklar kaldı.

SAÇ TURNİKE SENDROMU NEDİR?

Saç turnike sendromu genellikle bebeklerde görülen nadir bir sendromdur. Özellikle ayak, el parmakları, penis, klitoris gibi vücudun farklı uzuvlarında meydana gelir ve doku kaybı gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.



