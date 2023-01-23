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"Ne var bu parfümlerin içinde?" diyeceğiniz 5000 TL üstü pahalı, üst segment parfümler

20.01.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst segment niş parfümler, koku meraklılarının en çok merak ettiği ürünler arasında yer alıyor. Bu lüks kokular özenle ve ufak sırlar içerecek şekilde edilerek hazırlanıyor. Bu da onları benzersiz parfümler hâline getiriyor. Niş kokular genelde bulunması zor içeriklerle elde ediliyor. Bu nedenle dikkat çekici olmaları son derece kaçınılmaz. İşte "Ne var bu parfümde?" diyeceğiniz 5 bin TL üstü fiyatıyla dudak uçuklatan o kokular!

"Ne var bu parfümlerin içinde?" diyeceğiniz 5000 TL üstü pahalı, üst segment parfümler

Niş parfümler, lüksü ve kaliteyi sevenler için mükemmel bir seçim ve beklendiği gibi de çoğunun fiyatı oldukça yüksek! Tabii kokunun benzersizliği, maliyetine fazlasıyla değer olabilir. Bu parfümlerin çoğu herhangi bir mağazadan aldığınız kokuda bulamayacağınız nadir ve egzotik çiçek özlerini içinde barındırır ve şişeleri de bir sanat eseri gibi tasarlanır. Eğer siz de niş kokuların dünyasına girmek istiyorsanız bu yazımızı okumaya devam edin!

Kokusu da adı gibi: "Sözlerden Daha Fazlası"

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Niş parfümler bireyselliğinizi ifade etmenin ve yaşamınıza biraz lüks unsuru eklemenin harika bir yolu. Bu parfümler en iyi malzemelerle elde edilir ve genellikle bir tema ve odak noktası göz önünde bulundurularak hazırlanır. Niş parfümlerin arkasında ilginç bir hikâye ya da olay olabilir. Örneğin parfümün ardındaki burun; bir filmden, bir andan veya bir mekândan ilham alabilir. Genellikle sınırlı sayıda ve özel üretilirler, bu da onları diğer parfümlerden farklı kılar. İşte Xerjoff More Than Words de böyle bir koku. İlhamını edebiyattan alan bu parfüm, ferah notalarla başlıyor olmasına rağmen içindeki oryantal notaları öd ağacının odunsu vurgusuyla bitiriyor. Çiçekli ve dumansı kokuların beklenmedik şekilde uyumlu olduğu parfüm, biraz ağır ve yoğun bir kokuya sahip. Bu sebeple genellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde ya da özel davetlerde tercih ediliyor. İçeriği gizli tutulan koku, çoğu niş parfümde olduğu gibi hem kadın hem erkekler tarafından tercih edilebiliyor.

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Oryantal ve sofistike

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Niş parfümler sahiplerine bambaşka bir deneyim sunar. Örneğin iş hayatınızın yoğun temposunda kokusunu duymanın size enerji vereceği bir parfüm, sizi güçlü ve güne hazır hissettirir. Mod yükseltmesinin yanı sıra seçtiğiniz koku iş ortamınıza uyum sağlayacak kadar klasik, sizi yansıtacak kadar modern de olabilir. Peki, kariyeriniz bir koku olsa ne olurdu? Muhtemelen güçlü bir parfüm olmayı tercih ederdi ve seçim şansını Creed Royal Oud olmaktan yana kullanırdı. Sandal ağacı ve misk parfümün temel notalarını oluştururken üst notalarda limon, pembe biber ve bergamot yer alıyor, bu notalar kokuya taze bir dokunuş katıyor. Bu birliktelik cool tavrınızı mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Zengin ve sofistike, tam da bir niş parfümden bekleneceği gibi! Eğer ne maskülen ne de feminen bir parfüm arıyorsanız koku, tam size göre!

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Kırmızı ay bir şişenin içinde

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Konu üst segment parfümler olunca akla gelen pek çok isim var. Hepsinin ortak noktası ise kendini fark ettiren kokular olması. Bir ortama sizden önce kokunuzun girmesini istiyorsanız böyle etkileyici ve akılda kalan parfümleri tercih etmelisiniz. Niş parfümler, kokunun önemini ve gerçekten eşsiz bir kokunun nasıl yaratılacağını anlayan usta kişiler tarafından özenle oluşturulur. Hem karmaşık hem sofistike parfümler yaratmak için uzmanlıklarını ve deneyimlerini kullanırlar. Bu parfümlerin çoğu, hayatlarını mükemmel kokuyu yaratmaya adamış parfüm evlerinin en nadide eserleridir.

Niş parfümler, uygulamadan sonra kokunun saatlerce size eşlik etmesine yardımcı olan yüksek konsantrasyonlarda esansiyel yağlar içerirler. Bu parfümlerin çoğu, zamanla gelişen ve onları daha da lüks ve karmaşık hâle getiren notalarla harmanlanır. Bu zengin ve karmaşık kokular kişide pek çok farklı duyguyu uyandırabilir. Parfümlerin gücünün farkında olan Tiziana Terenzi de neredeyse yarım asırdır insanlara bu lüks deneyimi tutkuyla sunuyor. Kanlı ayın muhteşem güzelliğinden ve çocukluk günlerinin pervasızlığından esinlenen Tiziana Terenzi Porpora ise yarattıkları muhteşem parfümlerden sadece biri. Kıpkırmızı bir şişeye ve çiçeksi baharatlı bir kombinasyona sahip olan bu parfüm, uzaydan ve doğanın ta kendisinden ilham alan parfüm evinin en ateşli parçaları arasında yer alıyor.

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Risk almayı sevenler için

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Eğer sıradan kokulardan sıkıldıysanız ve cesur bir seçim yapmak istiyorsanız Parfums De Marly Sedley EDP ile tanışın. Bergamot ve nanenin oluşturduğu üst notalara eşlik eden sardunya, bourbon ve lavanta orta notalarda yer alıyor. Kokunun alt notalarını ise sandal ağacı, beyaz misk ve vulcain tütsü oluşturuyor. Etkileyici şişe tasarımı da parfümün vadettiği deneyime göz kırpıyor. Siz de maskülen bir kokuyla her ortamda büyüleyici bir etki bırakmak istiyorsanız parfüme bir şans vermelisiniz. Klasik ve modern çizgilerin karıştığı, zıtlıklar arasında denge kulan fütürist kokusuyla bağımlılık yaratan ve güçlü silahıyla dikkat çeken parfüm; sizin de favorilerinizden biri olmaya aday gibi duruyor.

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"O kadar para vermeye ne gerek var? Bana daha uygun fiyatlı parfüm lazım." diyenleri böyle alalım!

1. Zarafetin kokusu ile tanışmaya hazırlanın: Cacharel Noa

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En sevilen kadın parfümleri arasında yer alan Cacharel Noa, hoş kokusuyla kendine hayran bırakıyor. Dip notalarda beyaz misk, tütsü ve kahve notaları içeren parfümün kalp notasında şakayık ve biber bulunuyor. Baş döndürücü bir etkiye sahip parfümün karşı konulamaz etkisi uzun süre kalıcılığını koruyor. Şık şişe tasarımıyla da dikkat çeken parfümü mutlaka denemelisiniz!

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2. Gizeme davet: Burberry Classic

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Dünya çapında en çok satan parfümler arasında yer alan Burberry Classic, ahenk içinde dağılan eşsiz kokusuyla akılları başlardan alıyor ve büyüleyici bir his yaratıyor. İçeriğinde yer alan bergamot, nane, lavanta özleriyle capcanlı ve ferah bir his bırakırken odunsu esansıyla da çarpıcı hisler uyandırıyor. Girdiğiniz her ortamda sizden bir iz bırakacak parfümü denemeye ne dersiniz?

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3. Mutluluğun parfümünü arayanlara: Lancome La Vie Est Belle

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Lancome - La Vie Est Belle'i Fransa'nın önde gelen parfümörleri tarafından yaratılan eşsiz bir koku. Yaşamın güzelliğine dair evrensel bir bildiri niteliği taşıyan parfüm, size ve çevrenize âdeta ilham verecek. Enerji dolu feminen tonlar taşıyan parfümün kalp notasında iris çiçeği ve paçuli, üst notasında ise siyah Frenk üzümü ve armut yer alıyor.

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4. Her mevsimin vazgeçilmezi: Versace Dylan Blue

Etkileyici ve kalıcı kokuya sahip 2022'nin en iyi erkek parfümleri

Meyvemsi ve odunsu kokuya sahip Dylan Blue Pour Homme, en iyi erkek parfümleri arasında yer alıyor. Dikkat çekiciliğiyle fark yaratan bu parfüm; greyfurt, incir yaprağı kokuları sayesinde hafif bir yapıya sahip. Kullanıcılar tarafından "her mevsim kokusu" diye adlandırılan Dylan Blue Pour Homme, yılın her döneminde kullanıma uygun. Tüm davetlerde, özel buluşmalarda ve toplantılarda tercih edebileceğiniz bu parfümle girdiğiniz her ortamda dikkat çekersiniz.

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5. Kendinizi çiçek bahçesinde bulacaksınız: Chloe Signature EDP 30 ml Kadın Parfümü

Kadın kullanıcıların mutlaka göz atması gereken 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Chloe markasının en sevilen parfümlerinden Signature ile turunçgillerin verdiği o muhteşem kokuyu teninize taşımaya ne dersiniz? Tepe notasında frezya ve şakayık, kalp notasında manolya ile gül ağacı, dip notasında ise amber ve sedir ağacı yer alan eşsiz koku; âdeta çiçek bahçesinde gibi hissettirir. Uzun süre kalıcı etkisine rağmen hafif kokusuyla rahatsız etmez. Severek kullanacağınız parfüme mutlaka bir şans verin!

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6. Egzotik kokuları seven erkekler için: Ulric de Varens UDV Night

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Havalı olmanıza yardım edecek Ulric de Varens UDV Night, mutlaka denemeniz gereken bir kokuya sahip. Farklı kokuların bir araya gelerek muhteşem uyumu yakaladığı bu parfümün etkisini gün boyu cildinizde hissedebilirsiniz. Üst notasında yer alan egzotik ve meyvemsi notaları ve benzersiz içeriğiyle bu ürünü satın alarak girdiğiniz ortamlarda kokunuza iltifat edilmesini sağlayabilirsiniz.

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