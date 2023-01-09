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Parfümlerin kalıcılığını arttırmak için ne yapabiliriz?

06.01.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hoş kokulu parfümünüzün teninizde ve kıyafetlerinizde uzun süre kalıcı olmasını istiyor ancak ne yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Neyse ki bunun için uygulayabileceğiniz birçok farklı yöntem var! Bu yöntemler sayesinde parfümünüzün kokusunun çok daha uzun saatler dayanmasını sağlayabilirsiniz. Haydi; etkisini görünce çok şaşıracağınız, mutlaka uygulamanız gereken en iyi tüyoları birlikte inceleyelim.

Parfümlerin kalıcılığını arttırmak için ne yapabiliriz?

Evden çıkarken parfümünüzü üzerinize boca etmenize rağmen, yine de gün boyu defalarca tazelemek zorunda mı kalıyorsunuz? "Öyle bir parfümüm olsun ki, birkaç fıs ile gün boyu misler gibi kokayım!" diyenlerdenseniz bu yazımız tam size göre! Parfümünüzün kalıcılığını arttıracak müthiş tüyoları sizin için derledik. İşte detaylar!

Öncelikle doğru parfümü seçmelisiniz!

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Kokunuzun kalıcı olmasını istiyorsanız dikkat etmeniz gereken ilk şey, doğru parfümü tercih etmek olmalı. Parfümler; içerdikleri özler bakımından EDT, EDP ve EDC gibi farklı çeşitlere ayrılıyor. EDC %2 ila %5, EDT %5 ila %15 ve EDP %15 ila %20 oranında parfüm özü içeriyor. Bu oranlar, parfümün kalıcılığını doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla uzun süre kalıcı yoğun kokular istiyorsanız EDP parfümleri tercih etmelisiniz.

En kalıcı kadın parfümleri arasında yer alan Estee Lauder Beautiful Belle Love da EDP ürünlerden biri. Canlandırıcı portakal çiçeği, tatlı bal notaları, Türk gülü ve vanilya notaları içeren parfüm; çiçeksi ve tatlı kokuları sevenler için oldukça ideal. Estee Lauder Beautiful Belle Loveburadan detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Parfümü vücudunuzun sıcak bölgelerine sıkmalısınız

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Parfümü vücudunuza rastgele sıkmak yerine "sıcak bölgeler" olarak da adlandırılan nabız bölgelerine uygulamak, kokunun daha kalıcı olmasını sağlar. Boyun, dirsek içi, dizlerin arkası, ayak bilekleri ve el bileklerinden oluşan nabız bölgeleri; parfümün vücut sıcaklığınızla uyumlanarak yayılmasına ve daha etkili kokmasına yardımcı olur. Burada sık yapılan bir hatayı belirtmekte fayda var: Sanılanın aksine bileklere uygulama yaptıktan sonra bilekleri ovuşturmak yanlış bir davranış. Parfümlerin formülü cilt bakım ürünleri gibi olmadığı için parfümü ovuşturarak yaymaya çalışmak, kokunun formülünü bozabilir. Dolayısıyla hem kokuyu hem kalıcılığı olumsuz yönde etkilediği için bu davranıştan uzak durmakta fayda var.

Temiz ve nemlendirilmiş cildinize uygulamalısınız

Parfümlerin kalıcılığını arttırmak için ne yapabiliriz?

Banyo yaptıktan sonra direkt temiz cilde parfüm sıkmak, kokunun kalıcılığını artıran bir diğer yöntem. Ayrıca iyi nemlenmiş bir ten, parfümün kokusunu vücuda hapsetme konusunda oldukça etkili. Özellikle kuru bir cilde sahipseniz cildinizi nemlendirme aşamasını kesinlikle atlamamanız gerekiyor. Bu noktada size küçük bir tüyo da verelim: Cildinize uygulayacağınız kokusuz bir nemlendiricinin içine birkaç fıs parfüm sıkıp karıştırın. Ardından nemlendiriciyi cildinize uygulayın. Cildiniz nemlendiriciyi emdikten sonra sıkacağınız parfüm, etkisini uzun saatler boyunca korur. Duştan çıktıktan sonra nemlendirdiğiniz teninize uygulayabileceğiniz Chloe Love Story Parfüm, EDP formu ile en kalıcı kadın parfümleri arasında yer alıyor. Armut, limon, greyfurt, bergamot ve neroli özlerinin üst notalarını oluşturduğu parfümü buradan inceleyebilirsiniz.

Saç fırçası yardımıyla saçlarınıza uygulayın

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Parfümün kalıcılığını arttırıp tüm gün boyunca mis gibi kokmayı sağlayan bir başka yöntem ise saça parfüm uygulamak. Koku saçta daha uzun süre tutunacağı için bu yöntem sayesinde parfümünüz daha kalıcı olur ancak bu noktada uygulama yöntemi büyük bir önem taşıyor. Parfümü saça doğrudan uygulamak, ürünün içeriğindeki kimyasalların saça zarar vermesine neden olabilir. Bunun önüne geçmek için parfümü saç fırçasına sıktıktan sonra saçlarınızı tarayın.

Nemlendirici ve duş jeli seçiminiz parfüm kokunuzla uyumlu olmalı

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Duş jelinizin ve nemlendiricinizin kokusunun parfümünüzle uyumlu olması, kalıcılığı oldukça arttıran yöntemler arasında bulunuyor. Duş jeliniz, parfüm için teninize bir baz oluşturarak yoğunluğunun ve kalıcılığının artmasına yardımcı oluyor. Örneğin, vanilyalı bir parfüm kullanıyorsanız vanilyalı duş jeli ve nemlendiricilerle kokuyu destekleyerek parfümün daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bazı parfümlerin vücut losyonları ve nemlendiricileri de bulunuyor. Birçok kişi bu tür ürünlerin gereksiz olduğunu düşünse de aslında bu ürünler, kalıcılığı arttırma konusunda oldukça etkili. Parfümünüzle aynı seride yer alan bu ürünleri tercih ederseniz koku uzun saatler boyunca vücudunuzda hapsolur.

Parfümün saklama koşullarına dikkat etmelisiniz

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Parfümün kalıcılığını artıran son tüyomuz, saklama koşullarına dikkat etmek. Bu konu her ne kadar önemsiz gibi görünse de parfümün formülünün bozulmaması için dikkat edilmesi gereken detaylar arasında yer alıyor. Örneğin, kokuların formülünde bulunan, güneş ışığına karşı hassas olan yağlar ve esanslar zamanla bozulmaya başlar. Bu da parfümün kokusunu ve kalıcılığını olumsuz olarak etkiler. Bunun önüne geçmek için parfümü güneş ışığından uzakta saklamaya özen gösterin. Hatta orijinal kutusunda saklamak çok daha etkili bir yöntem olabilir. Parfüm saklama koşulları hakkında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise uygun sıcaklık. Parfümün ilk günkü tazelikte kalması için ürünü oda sıcaklığında saklamak gerekiyor. Dolayısıyla sanılanın aksine parfümü buzdolabında saklamak pek de doğru bir davranış değil.

Avon Rare Amethyst Kadın Parfümü, uygun koşullarda saklandığında uzun süre dayanan ve kalıcılığını koruyan parfümlerden biri. Erik, menekşe ve yoğun sandal ağacı notalarıyla harmanlanan parfüm; büyüleyici ve çekici bir kokuya sahip. Kalıcı ve günlük kullanıma uygun bir öneri isterseniz Avon Rare Amethyst Kadın Parfüm'e buradan ulaşabilirsiniz.

1. Dolce Gabbana - The One

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Klasik ve maskülen kokulardan hoşlanan beyleri böyle alalım! Çünkü bu parfüme bayılacaksınız. Üst notlarında bergamot, kişniş, fesleğen; orta notalarında kakule, zencefil, portakal çiçeği esansı ve alt notalarında da sedir, amber, tütün yer alıyor. Yılın dört mevsimi kullanılmaya uygun olan etkileyici kokuya sahip bu parfüme bir şans vermenizi öneririz.

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2. Zarafetin kokusu ile tanışmaya hazırlanın: Cacharel - Noa

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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın da tavsiye ettiği Cacharel Noa, hoş kokusuyla kendine hayran bırakıyor. Dip notalarda beyaz misk, tütsü ve kahve notaları içeren parfümün kalp notasında şakayık ve biber bulunuyor. Baş döndürücü bir etkiye sahip parfümün karşı konulamaz etkisi uzun süre kalıcılığını koruyor. Şık şişe tasarımıyla da dikkat çeken parfümü mutlaka denemelisiniz!

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3. Modayı kendine uyduran erkeklerin kokusu: Dior - Sauvage

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Erkek parfüm fiyatları söz konusu oldu mu tüm elegantlığı ile Dior her daim bir adım öne çıkar. Hatırı sayılır bir fiyata tekabül eden bu ürün, keskin bir zekanın mahsulü. Çiçeksi, baharat ve odunsu kokularla harmanlanmış bu parfümün yaratıcısı, dünyaca ünlü parfümör François Demachy, “Sauvage ilk önce pürüzlü, kaba bir taştı. Ona âdeta keskiyle şekil verdim.” cümleleriyle bu parfümü tanıtıyor. Sert ve etkileyici özelliklerle bezeli bir koku olan Dior Sauvage; modaya uyan değil, modayı kendine uyduran erkeklere hitap ediyor. Bu kendine has koku, özel tasarım şişesi ile de dikkat çekiyor. Lüksün merkezi olan Dior’un bu şişesi şık tasarımıyla albeni yaratıyor ve bir şansı da hak ediyor.

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4. Cesur kadınların kokusu: Yves Saint Laurent - Libre

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Sınırsızca yaşamanın özgürlüğünü tatmak isterseniz Yves Saint Laurent - Libre, tam size göre! Fas'tan gelen portakal çiçeğinin yakıcı hissi ve Fransız lavantasının birleşiminden doğan eşsiz koku, Özaslan'nın önerisine harika bir alternatif. Parfüm, cesur ve özgün kadınların çiçeksi kokusu olmaya aday. Üst notalarda kuş üzümü, mandalina, tahıl ve Fransız lavanta yağları bulunan parfümün kalp notasını zambak, yasemin ve portakal çiçeği oluşturuyor.

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