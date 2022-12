Etkileyici ve kalıcı kokuya sahip 2022'nin en iyi erkek parfümleri

Gece gündüz ve yaz kış kullandığınız parfümler de tıpkı kıyafetleriniz gibi birbirinden farklı oluyor. Yazın kullandığınız hafif ve fresh kokular, kış aylarına geçiş yaparken yerini baharatlı ve yoğun kokulara bırakıyor. Bu sebeple parfüm seçerken mevsim son derece etkili. Elbette bunun yanı sıra, katıldığınız ortamlarda insanları kokunuzla etkilemek de oldukça önemli. Hazırsanız en iyi erkek parfümleri 2022 listelerinde en çok beğenilen kokuları keşfedelim!

1. Maskülen bir seçim: Yves Saint Laurent La Nuit De L'homme

En iyi erkek parfümleri 2022 listesinin başında yer alan Yves Saint Laurent La Nuit De L'homme, piyasaya sunulduğundan beri en çok tercih edilen erkek parfümleri arasında bulunuyor. 2009 yılında piyasaya sürüldüğünden beri yoğun ilgi gören bu parfüm; bergamot ile kakulenin önderliğinde, tamamen yumuşak ve rahatsız etmeyen baharatlı bir kokuya sahip. İlk sıkıldığında lavanta, bergamot ve vanilya kokusu etkisiyle daha fresh hissettiren parfüm, baharatlı kokuların maskülenliğini ortaya koyuyor. İnsanları kendine çeken bu koku, kullanıcılarının genellikle bahar ve kış aylarında tercih ettiği bir parfüm.

2. Odunsu ve baharatlı kokuları sevenler için: Hermès Terre D

Hermes markasının en çok talep gören parfümlerinden biri olan Hermès Terre D, odunsu ve baharatlı kokuları seven erkeklere hitap ediyor. Toprak, su ve bulut olarak tanımlanmış parfüm, size gün boyu kalıcı bir tazelik sunuyor. Turunçgillerin esintisiyle harmanlanmış olan baharatlı koku, gözlerinizi kapattığınızda sizi âdeta yeşilliklerin arasında bir gezintiye çıkarıyor. Özel davetlerde, iş yaşamında kullanılabilecek bu parfüm en iyi erkek yaz parfümleri arasında ilk sırada yer alıyor, diyebiliriz.

3. Her mevsimin vazgeçilmezi: Versace Dylan Blue

Meyvemsi ve odunsu kokuya sahip Dylan Blue Pour Homme, en iyi erkek parfümleri arasında yer alıyor. Dikkat çekiciliğiyle fark yaratan bu parfüm; greyfurt, incir yaprağı kokuları sayesinde hafif bir yapıya sahip. Kullanıcılar tarafından "her mevsim kokusu" diye adlandırılan Dylan Blue Pour Homme, yılın her döneminde kullanıma uygun. Tüm davetlerde, özel buluşmalarda ve toplantılarda tercih edebileceğiniz bu parfümle girdiğiniz her ortamda dikkat çekersiniz.

4. Sportif ruhlara: Hugo Boss Green

Daha çok sportif kokuları tercih edenlerin seveceği bu parfüm, en iyi erkek parfümleri top 10 listesinin bir diğer vazgeçilmezi! Hugo Boss Green, zarif ve dikkat çekici bir kokuya sahip. İnsanlara sofistike bir hava katan Hugo Boss Green, aynı zamanda en iyi erkek yaz parfümleri 2022 listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Sportif kokusunun yanı sıra oldukça sofistike bir tarzı olan Boss Green; sanat galerilerinde, iş gezilerinde ve buluşmalarda da rahatlıkla tercih edilebilecek son derece hoş bir kokuya sahip.

5. Güçlü ve zarif: Guearlain L Homme Ideal

En beğenilen erkek parfümleri arasında bulunan Guearlain L Homme Ideal, eril enerjisi yüksek ve lükse önem veren erkeklerin parfümü. Tonka fasulyesinden alınan ilhamla üretilmesi ve diğer parfümlerden farklı bir dokuya sahip olmasıyla öne çıkan, sıklıkla yaz aylarında tercih edilen bu parfüm, güçlü fakat zarif bir yapıya sahip. Şık bir tasarımlı şişesiyle âdeta kalitenin bir göstergesi!

6. Kalıcığıyla büyük beğeni toplayan: Davidoff - Cool Water

İsmini duyar duymaz ferah bir hisse kapılmanızı sağlayan Davidoff Cool Water, en iyi erkek parfümleri 2022 listesinin bir diğer üyesi! Çiçek, baharat ve odunsu kokuların zıtlığıyla harmanlanan bu parfüm, erkeklerin tıraş sonrası yakaladıkları ferahlığın vücut bulmuş hâli denebilir. Davidoff Cool Water, kalıcılığıyla zamana meydan okuyan klasikleşmiş parfümler arasında yıllardır yerini koruyor. Üstelik parfümün iki güne kadar etkisinin sürdüğü birçok kullanıcı tarafından belirtilmiş. İlk etapta yoğun bir kokuya sahip olan parfüm, bir süre sonra yerini hafif ve ferah bir kokuya bırakıyor.

7. Maskülen bir çekicilik: Bvlgari Man Wood Neroli

En iyi erkek parfümleri top 10 listesinden bahsederken Bvlgari Man Wood Neroli'den bahsetmemek elbette mümkün değil! Akdeniz kıyılarından esinlenerek tasarlanan bu parfüm, enfes güzellikteki çiçek kokularıyla harmanlanmış. Ancak çiçek kokusu sizi kesinlikle aldatmasın. Oldukça ferah ve yaşam dolu esintileri olan bu parfüm, son derece maskülen bir çekiciliğe sahip. "Güneşin olduğu her yerde yaşam vardır." felsefesini ilke edinen Bvlgari, parfümlerinde de güneşin canlılığını ve enerjisini kullanmaktan geri durmuyor. Siz de bu muhteşem kokuya mutlaka bir şans vermelisiniz.

9. Her yaşa yakışan: Allure Homme Sport By Chanel

Kış aylarında en çok talep gören parfümler arasında yer alan Chanel Allure Homme Sport, 1999 yılında piyasaya sunulduğundan beri her yaştan erkeğe hitap etmeyi başarıyor. Enfes kokusu kullananlarda âdeta bağımlılığa sebep olan parfüm, en iyi parfüm listelerinin daimi bir üyesi! Chanel Allure Homme Sport, en iyi erkek parfümleri 2022 listesinin en çok tercih edilenleri arasında olmasına rağmen oldukça da uygun fiyata sahip.

10. Elegant bir stile sahip olanlara: Giorgio Armani Acqua Di Gio

Giorgio Armani Acqua Di Gio, sıcak yaz günlerinde sizi, denizin dalgaları ve serinliği arasında bir seyahate çıkarıyor. Kayaların ve denizin muhteşem kokusundan ilham alınarak tasarlanan bu parfüm, yoğun erkeksi bir ürün olmakla beraber fresh dokunuşlarla dikkatleri üstüne topluyor. İlham alınan deniz etkisine bergamot ve çiçeksi kokular katılarak alışılmışın dışına çıkılmış. Farklılığının yanı sıra elegant duruşunun kattığı sofistike hava parfümü vazgeçilmez en önemli özelliklerden.

11. Çekiliğe önem verenlerin ilk tercihi: Carolina Herrera 212 VIP Men

Pek çok erkek tarafından aranan çekiciliğe sahip parfüm: Carolina Herrera 212 VIP Men. Son derece güçlü ve iddialı bir kokusu olan bu parfüm, oldukça seviliyor. 1999 yılında piyasaya sürüldüğünden beri kokusuyla baştan çıkaran ve kadınların dikkatini her ortamda kendisine çekme kabiliyeti olan bu parfüm, oldukça yoğun bir kokuya sahip. Güçlü, kalıcı ve baştan çıkarıcı bir yoğunluğa sahip olan Carolina Herrera 212 VIP Men, yoğunluğunu turunçgillerden ve odunsu havasından alıyor.

12. Özgür ve rahat erkeklerin kokusu: Lacoste Essential

Tüm ürünlerinde son derece iddialı olan Lacoste, Essential ile en iyi erkek parfümleri 2022 listesine girmeyi başarıyor. Kullanıcılar tarafından büyük beğeni kazanan, kesinlikle pişman olmayacağınızı düşündüğümüz bu parfüm, sportif bir kokuya sahip. En kaliteli parfümler arasına girebilecek olan Lacoste Essential; özgürlük, rahatlama gibi kavramlardan esinleniyor. Listedeki diğer parfümler gibi turunçgil tonlarını barındıran parfümün odunsu dokunuşlarla harmanlanmış kokusu, bulunduğunuz ortamda gözleri üzerinize çeviriyor. Lacoste Essential, sportif bir ruha sahip olanlar için eşsiz bir koku!

13. Modası asla geçmeyen bir klasik: Dolce Gabbana The One

Kutusunu gördüğünüzde bile elegant ve iddialı bir kokuya sahip olduğunu hemen anlayacağınız bu parfüm, kullanıcıları tarafından çok seviliyor. Dolce Gabbana The One, baharatlı üst notaları ile yoğun kalıcılığa sahip. Baharat kokularının yoğunlukta olduğu ürünü daha çok kış aylarında ya da sonbaharın sonlarında tercih edebilirsiniz. İçerisinde yer alan kişniş, greyfurt, fesleğen ve yoğun tütün, parfüme oldukça çekici bir hava kazandırıyor. Modası hiç geçmeyen kokulardan Dolce Gabbana The One'ı denemenizi tavsiye ediyoruz.

14. Çağdaş ve zarif erkeklerin seçimi: Burberry Classic

Geleneksel kokular arasında yer alan Burberry Classic; klasik bir koku olmasına rağmen çağdaş ve zarif erkekleri temsil eder nitelikte. Bergamot, lavanta, nane ve kekik kokularıyla elegantlığı öne çıkaran kokunun sofistike ve çarpıcı bir duruşu olduğunu da belirtmek gerekiyor! En iyi erkek parfümlerini uygun fiyata arayanların da gönül rahatlığıyla tercih edebileceği harika bir yaz kokusu. Burberry Classic'i deneyip memnun kalmamak mümkün görünmüyor!

15. İddialı olmayı sevenlere: Paco Rabanne Invictus

En iyi erkek parfümleri 2022 listesinde adını mutlaka göreceğiniz bir başka parfüm de Paco Rabanne Invictus. Kupa tasarımlı şişesiyle dikkatleri üstüne çeken parfüm, kokusuyla da kullanıcılarını büyülemeyi başarıyor. Baharat notalarıyla ferah ve odunsu bir kokuya sahip parfümün orta ve alt notlarında bulunan greyfurt, defne yaprağı ve gri ambere deniz ferahlığı eşlik ediyor. Genellikle kış aylarında ya da serin bahar akşamlarında tercih edilmesiyle biliniyor. Baharatlı kokusu dolayısıyla iddialı bir parfüm olan Paco Rabanne Invictus, seveceğinizi düşündüğümüz ürünler arasında bulunuyor.

16. Maskülen bir seçim: Joop Homme Edt

Ferah ve odunsu kokusuyla oldukça dikkat çeken Joop! Homme, baharatlı dokunuşlarıyla maskülen bir hava yaratıyor. Maskülenliğini tarçın, bal, yasemin, vetiver ve tütüne borçlu olan, oryantal dokunuşlarla duyguları açığa çıkarma özelliği bulunan Joop! Homme, son derece kalıcı bir kokuya sahip. Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında tercih edilen bu parfüm, alt notalarında bulunan çiçeksi esintiyle dengeli bir koku yaratıyor.

17. En iyilerden biri: Prada Luna Rossa

Prada Luna Rossa, kullanıcı yorumlarında en çok önerilen parfümlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Parfüm adını, her sene dünyanın en büyük tekne yarışlarında yer alan Prada'nın "Kırmızı Dolunay" anlamını taşıyan Luna Rosa isimli teknesinden alıyor. İmza kokunuz hâline gelecek parfüm; sportif, tutkulu ve centilmen erkeklerin ilk tercihlerinden biri. Prada Luna Rossa; lavanta, misk, nane, acı portakal, amber ve gri amber ile harmanlanan eşsiz kokusuyla en iyi beş erkek parfümü arasında yer alıyor.

18. Sade ve şık bir tarzı olanlara: Calvin Klein One

En sevilen yaz kokularından biri olan Calvin Klein One, ferahlığıyla yaz sıcağından bunalanların ya da sadeliği ön plana çıkarmak isteyenlerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir parfüm. İçindeki papaya ve bergamot bitkilerinden gelen ince bir yorumla sizi daha çekici kılan bir yapıya sahip. Özgürlük, ferahlık, bütünlük gibi kavramlardan esinlenilerek üretilen parfümü kullandığınızda ilham alınan kavramları teninizde hissedebilirsiniz. Ayrıca bütün yaz parfümlerinde öne çıkan turunçgillerin imzasını limon ve mandalinanın etkisiyle net bir şekilde görmek mümkün.

19. Asla pişman etmeyecek bir koku: Bvlgari - Aqva Pour Homme

Dünyada, erkeklerin en çok tercih ettiği markalardan biri olan Bvlgari'nin yine en çok tercih edilen parfümlerinden bir diğeri ile listemize devam ediyoruz. Tahıllar ve mandalina esintisiyle oldukça güçlü bir tarza sahip olan bu koku, kalıcılığıyla ön plana çıkıyor. 2005 yılında piyasaya sürülen ve maskülen havasıyla dikkatleri üzerine çeken Aqva Pour Homme, kalitesiyle kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Kullanıcılara kendini âdeta deniz kenarında hissettiren, ferahlığı ve tazeliği sunan parfüm, Akdeniz esintisiyle ruhunuza dokunuyor. İş yaşamınızda, özel davetlerde, özel buluşmalarda kullandığınızda sizi asla pişman etmeyecek bir koku!

20. Sandal ağacından gelen ferahlık: Jean Paul Gaultier Le Male

En iyi erkek parfümlerinden bahsederken Jean Paul Gaultier Le Male'den söz etmemek büyük bir eksiklik olur! Muhteşem kokusuyla büyük ilgi gören Le Male, 1995 yılında piyasaya sunulduğunda kendinden epeyce söz ettirdi. Yıllardır dünyanın en iyi parfümleri arasında yer alan koku, listeye adını âdeta altın harflerle kazıyor. Temel notalarında bergamot, kakule, pelin otu, ağaç, misk, kehribar kokularını barındıran Jean Paul Gaultier Le Male, deneyenler tarafından çokça seviliyor. Siz de bu güzel kokuyu mutlaka denemelisiniz!

21. Her dönemin klasiği: Dior Fahrenheit

Çok seveceğinizi düşündüğümüz Dior Fahrenheit, oldukça eski bir parfüm. 1988 yılında piyasaya sürülmesine rağmen yılların eskitemediği bu koku dünyanın en iyileri arasında yer alan parfümlerden bir diğeri. Üst notalarında odunsu ve turunçgiller temalı kokuları barındıran Dior Fahrenheit, yoğun bir kokuya sahip. Dior'un iddialı kokusu, uzun yıllara meydan okuyarak onu zamanın ötesine taşıyor. Yoğun ve iddialı koku, özellikle kış mevsiminin en ilgi çekici seçeneklerinden biri. Siz de bu zamansız klasiğe bir şans verebilirsiniz.

22. Yarını düşünmeyenler için tasarlandı: Diesel Fuel For Life

Size yaşam enerjisini çağrıştıran Diesel Fuel For Life; gücünü cesaret, enerji ve yaşamdan alıyor. Anason kokusunun baskın olduğu parfümler üreten Diesel, Fuel For Life'ı da anasondan beslenerek tasarlamış. Büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan parfüm, anason kokusuyla beraber odunsu ve çiçeksi bir kokuyu da taşıyor. Dengeli notalara sahip Diesel Fuel For Life, dinamik ve çekici bir gizli iksir gibi tasarlandı. Yaşamın canlılığından esinlenerek yapılan hayat iksiri etkisindeki Fuel For Life, yarını düşünmeyenlerin ilk tercihi!

23. Baharat ve amberin eşsiz karışımı: Bvlgari Man In Black

Bvlgari'nin imzası niteliğini taşıyan baharat ve odun notaları, Man In Black ile de öne çıkıyor. Parfümün üst notalarında rom ve renkli baharatlar; orta notalarında deri, süsen, sümbülteber; dip notalarında ise benzoin, tonka fasulyesi ve guaiac odunu aromaları bulunuyor. Yoğun ve son derece iddialı olan bu parfüm, kış aylarında kullanmak isteyeceğiniz bir koku. Kokusu ve şişe tasarımıyla maskülenliğe vurgu yapan parfüm, kullanıcılar tarafından büyük bir ilgi görüyor. Baharat ve amber kokusunun baskın olduğu bu parfümü denemenizi tavsiye ediyoruz.

24. Calvin Klein Obsessed

En iyi erkek parfümleri 2022 listesinin en fazla talep gören parfümleri arasında yer alan Calvin Klein Obsessed, kullanırken büyük keyif alacağınız bir parfüm. Genellikle parfümlerinin fresh ve sportif olduğu bilinen Calvin Klein, Obsessed parfümünde de çizgisini bozmamış. Daha çok odunsu, oryantal yapıya sahip olan bu parfüm, üreticileri tarafından "karşı konulmaz" olarak tanımlanıyor. Feminen dokularla maskülen çekicilik arasında bir çizgide duran bu parfüm, farklı tarzıyla ikon olmayı başardı. Siz de kendi tarzınızı en iyi şekilde yansıtacak parfümü bularak kokunuzu şıklığın bir parçası hâline getirebilirsiniz.