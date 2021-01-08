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Ne yapsalar olmadı! Almanya'da korkutan rekor

08.01.2021 10:42 | Son Güncelleme:
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Ne yapsalar olmadı! Almanya'da korkutan rekor

Almanya’da son 24 saatte bin 188 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu korkutan rakam salgının başından bu yana görülen en yüksek ölüm sayısı olarak kayda geçti.

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte bin 188 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 31 bin 847 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 887’e yükseldi.

Son 24 saatte bin 188 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 38 bin 795’e çıktı.

Bin 188, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölü sayısı" oldu.

Şimdiye kadar en yüksek günlük ölü sayısı 1129 ile 30 Aralık’ta kaydedilmişti.

Almanya'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 494 bin 100 olarak açıklandı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 491 olduğu, bunlardan 3 bin 99'unun entübe edildiği bildirildi.

Ülkede 417 bin kişiye korona aşısının ilk dozunun uygulandığı belirtildi.

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