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    4. 'Ne yapsam kilo veremiyorum' diyenler dikkat! Bu besinler vücuttaki fazla yağları yok ediyor

    'Ne yapsam kilo veremiyorum' diyenler dikkat! Bu besinler vücuttaki fazla yağları yok ediyor

    13.07.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Fazla kilonun sağlığa olumsuz şekilde etki ettiği biliniyor. Kalp ve damar hastalıkları da dahil olmak üzere diyabete kadar birçok hastalığa zemin hazırlayan fazla kilolardan kurtulmak için sağlıklı beslenip egzersiz yapmanın şart olduğunu belirten uzmanlar vücuttaki fazla yağları yok eden besinleri açıkladı. İşte kilo vermeyi kolaylaştıran besinler...

    Fazla kiloların neden olduğu en önemli rahatsızlıkların başında kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol geliyor. Psikolojik açlığında neden olduğu kilo sorunu yaşam kalitesini zamanla olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar 'Ne yapsam kilo veremiyorum' diyenler için kilo vermeyi hızlandıran yiyecekleri açıkladı. İşte ödem düşmanı yiyecekler...

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    YÜKSEK POTASYUMLU MEYVELER

    Kilo vermeye yardımcı olan yüyeceklere değinen uzmanlar yüksek potasyum içeriğiyle vücuttaki sodyum seviyesini düşürüp ödemi azaltan muz ve kayısının önemini vurguladı.

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    YAĞ YAKIMINI KOLAYLAŞTIRIYOR

    Güne enerjik bir başlangıç yapmayı sağlayan avokado ise yağ yakımını kolaylaştırmasıyla biliniyor.

    M

    PORSİYONLARI KÜÇÜLTMENİZE YARDIMCI OLACAK

    Mantar ise uzmanlar tarafından düşük kalorili olduğu için öneriliyor. Üstelik uzun süreli tokluk hissi veren mantar porsiyon küçültmenize de yardımcı olabilir.

    W,

    BAĞIŞIKLIK KAZANDIRIP HASTALIKLARA KARŞI KORUYOR

    Öte yandan tatlı patatesin vücuttaki toksin ve ödemi attığı belirtildi. Tatlı patatesin içeriğindeki A vitamini sayesinde hastalıklara karşı bağışıklık kazandırdığı da biliniyor.

    SU

    SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ

    Su içmek ödem atmak için son derece önemlidir. Ayruca, su içmenin yanında düzenli egzerseniz yapmak da fazla yağlardan ve selülitlerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.


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