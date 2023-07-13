'Ne yapsam kilo veremiyorum' diyenler dikkat! Bu besinler vücuttaki fazla yağları yok ediyor

Fazla kiloların neden olduğu en önemli rahatsızlıkların başında kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol geliyor. Psikolojik açlığında neden olduğu kilo sorunu yaşam kalitesini zamanla olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar 'Ne yapsam kilo veremiyorum' diyenler için kilo vermeyi hızlandıran yiyecekleri açıkladı. İşte ödem düşmanı yiyecekler...

YÜKSEK POTASYUMLU MEYVELER

Kilo vermeye yardımcı olan yüyeceklere değinen uzmanlar yüksek potasyum içeriğiyle vücuttaki sodyum seviyesini düşürüp ödemi azaltan muz ve kayısının önemini vurguladı.

YAĞ YAKIMINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Güne enerjik bir başlangıç yapmayı sağlayan avokado ise yağ yakımını kolaylaştırmasıyla biliniyor.

PORSİYONLARI KÜÇÜLTMENİZE YARDIMCI OLACAK

Mantar ise uzmanlar tarafından düşük kalorili olduğu için öneriliyor. Üstelik uzun süreli tokluk hissi veren mantar porsiyon küçültmenize de yardımcı olabilir.

BAĞIŞIKLIK KAZANDIRIP HASTALIKLARA KARŞI KORUYOR

Öte yandan tatlı patatesin vücuttaki toksin ve ödemi attığı belirtildi. Tatlı patatesin içeriğindeki A vitamini sayesinde hastalıklara karşı bağışıklık kazandırdığı da biliniyor.

SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Su içmek ödem atmak için son derece önemlidir. Ayruca, su içmenin yanında düzenli egzerseniz yapmak da fazla yağlardan ve selülitlerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.



