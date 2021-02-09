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Ne zaman kar yağacak? İstanbul’da kar yağacak mı? Kar yağışı ne zaman başlayacak?

09.02.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Ne zaman kar yağacak? İstanbul’da kar yağacak mı? Kar yağışı ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kar yağışı uyarısının ardından vatandaşlar ne zaman kar yağacak sorusunu sormaya başladı. Yapılan uyarıda hava sıcaklıklarının kar yağışı ile beraber 15 dereceye yakın düşmesi bekleniyor. Peki, İstanbul’da kar yağacak mı? Kar yağışı ne zaman başlayacak? Yağış nerelerde etkili olacak? İşte detaylar...

Herkesin bir süredir beklediği kar yağışı ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden müjdeli haber geldi. Tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklıklarının 15 dereceye yakın düşmesi bekleniyor. Şimdi, kar yağışının ne zaman başlayacağı ve nerelerde etkili olacağı ile ilgili araştırma yapılıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı uyarıda İstanbul’da kar yağışının olacağını belirtti. Bu haftada gerçekleşecek olan İstanbul’un ikinci kar yağışının ne zaman olacağına ek olarak nerelerde etkili olacağı ve hava sıcaklıklarının kaç derecede seyredeceği de araştırılıyor. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak 2021?

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İHA’da yer alan habere göre; İstanbul’da kar yağışı Cumartesi akşamı başlayacak. Yağış, İstanbul’a batı ilçelerinden giriş yapacak. Birkaç gün sürecek yağışın ilerleyen günlerde etkisini artırması bekleniyor.

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NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Tahminlere göre cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak olan kar yağışı 14 Şubat Pazar günü ve 15 Şubat Pazartesi günü ise etkisini artıracak. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları cuma gününe dek mevsim normallerinin 6 ile 12 derece üstünde seyredecek. Sıcaklıkların cuma günü ise Kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonu da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altına düşmesi tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da dün akşam etkisini gösteren ve çok sayıda çatının uçmasına sebep olan şiddetli fırtınanın bugün öğlen saatlerinde yeniden başlayarak yarın akşama dek devam edeceğini duyurdu. Yapılan sarı kodlu uyarıda ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi durumlara karşı dikkatli olunması istendi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Buna göre beklenen hava sıcaklıkları ve yağış durumu şu şekilde:

  • Salı Parçalı bulutlu 11-17 derece
  • Çarşamba yağmurlu 10-17 derece
  • Perşembe bulutlu 9-18 derece
  • Cuma yağmurlu 8-9 derece
  • Cumartesi bulutlu 3-5 derece
  • Pazar kar yağışlı 1-3 derece
  • Pazartesi kar yağışlı 1-3 derece
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