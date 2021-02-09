Ne zaman kar yağacak? İstanbul’da kar yağacak mı? Kar yağışı ne zaman başlayacak?

Herkesin bir süredir beklediği kar yağışı ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden müjdeli haber geldi. Tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklıklarının 15 dereceye yakın düşmesi bekleniyor. Şimdi, kar yağışının ne zaman başlayacağı ve nerelerde etkili olacağı ile ilgili araştırma yapılıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı uyarıda İstanbul’da kar yağışının olacağını belirtti. Bu haftada gerçekleşecek olan İstanbul’un ikinci kar yağışının ne zaman olacağına ek olarak nerelerde etkili olacağı ve hava sıcaklıklarının kaç derecede seyredeceği de araştırılıyor. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak 2021?

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İHA’da yer alan habere göre; İstanbul’da kar yağışı Cumartesi akşamı başlayacak. Yağış, İstanbul’a batı ilçelerinden giriş yapacak. Birkaç gün sürecek yağışın ilerleyen günlerde etkisini artırması bekleniyor.

NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Tahminlere göre cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak olan kar yağışı 14 Şubat Pazar günü ve 15 Şubat Pazartesi günü ise etkisini artıracak. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları cuma gününe dek mevsim normallerinin 6 ile 12 derece üstünde seyredecek. Sıcaklıkların cuma günü ise Kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonu da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altına düşmesi tahmin ediliyor.