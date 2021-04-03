Ne zaman normale döneceğiz? Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan açıklama

CNN TÜRK'te yayınlanan 5N1K programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, merak edilen sorulara yanıt verdi.

"2021 YILI İÇERİSİNDE SÖNÜMLENEBİLECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

Cüneyt Özdemir'in 'Ne zaman normale döneceğiz?' sorusuna Kayıpmaz şu açıklamayı yaptı:

2021 yılında 2020 yılına göre çok daha iyi konumdayız. Artık piyasada birçok aşı uygulanabilir hale geldi. 2021 yılı içerisinde aşılamanın yaygın olarak yapılmasıyla birlikte bu salgının sönümlenebileceğini ifade ediyoruz. Elbette Kovid -19 gibi yaşantımızda bundan sonra başka bakteriler olabilir. 2021 yılı içerisinde bu salgının önemli ölçüde sönümlenebileceğini günlük yaşantıyı etkileyen pandeminin 2021 yılı içinde sönümlenebileceğini ümit ediyoruz.

Toplum bağışıklığından söz edebilmeniz için en azından toplumun yüzde 60'ının hastalananlar, hastalığı geçirenler ve aşı olanların bağışıklığı kazanmış olması gerekiyor. Piyasada olan aşıların hiçbiri yüzde yüz etkili değil. Yüzde 70'lerin üzerine çıktığında toplum bağışıklığından söz edebiliriz. Türkiye'nin aşılamadaki oranı yüksek. Risk gruplarının aşılanmasıyla başladık. İnaktif aşılar geldi Çin'den. Almanya'dan Biontech aşısı bir miktar geldi. Rusya'nın aşısıyla ilgili görüşmeler devam ediyor.