HABER

Necip Fazıl, vefatının 36. yılında kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

Necip Fazıl, vefatının 36. yılında kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Şair, yazar Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 36. yılında Eyüp Mezarlığı'ndaki kabri başında yad edildi.

Eyüpsultan Belediyesince organize edilen törene katılan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda doğanların üzerinde fikriyat ve yaşam tarzının belirlenmesi bakımından Üstad'ın çok büyük bir etkisi ve katkısı olduğunu söyledi.

Necip Fazıl'ın "fikir Mehmetçikleri" yetiştirme davası güden bir insan olduğunu dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Büyük insanlar zor zamanlarda çıkarmış. Nasıl ki 1100'lü yıllarda Anadolu'da Moğol istilası, Haçlı seferleri gibi çetrefilli, zor zamanlarda Mevlanalar, Yunuslar, İbn Arabiler, bugünlere bile ışık tutan İslam alimleri çıkmışsa, ümmetin ve Türk milletinin zor durumda olduğu, cumhuriyetin ilk dönemlerinde de Necip Fazıl, Erbakan hocamız, Kadir Mısıroğlu gibi üstatlar çıkmış. Bugün onların bu ufku sayesinde dünyada örnek teşkil edecek hale geliyoruz. Her birinin üzerimizde emekleri var. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Nur içerisinde yatsınlar."

Törende ayrıca Kısakürek'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şair Raşit Ulaş da Kısakürek'in hayatına ve eserlerine ilişkin bilgi verdi.

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
Çerkez sürgünü için denize karanfil bıraktılarÇerkez sürgünü için denize karanfil bıraktılar
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eyüpsultan İsmail Uysal Necip Fazıl Kısakürek NFK Raşit Ulaş Şair şiir ustad

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi (Son depremler AFAD-Kandilli)

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Çankırı’da skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

Ataşehir'de can pazarı! Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.